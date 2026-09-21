Земетресение от 5 по Рихтер в Южна Турция

Земетресение с магнитуд 5 по скалата на Рихтер е регистрирано в южния турски окръг Адана.
По данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD) трусът е станал в 04:02 ч. местно (и българско) време.
Епицентърът е бил в района на община Саимбейли. Огнището е било на дълбочина от около 7 километра под земната повърхност.
Засега няма данни за загинали, пострадали или сериозни материални щети. Екипи на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации и съответните извършват обследване на терен, съобщава БТА.
Местните власти имат готовност за подкрепа към всички засегнати граждани.
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