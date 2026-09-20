Мерц призна катастрофалния за ХДС вот, но остава на поста

Германският канцлер Фридрих Мерц определи представянето на водения от него консервативен Християндемократически съюз (ХДС) на регионалните избори в Мекленбург-Предна Померания като "катастрофално", но няма да подаде оставка и обещава да продължи реформите в страната.

Според екзитполовете консервативната партия получава едва около 5% от гласовете в североизточната провинция, където "Алтернатива за Германия" (АзГ) излиза на първо място с между 37 и 38% от гласовете. ХДС претърпя загуби и на изборите в Берлин, където остана на трето място след АзГ, която получава около 16% от гласовете, и партия "Левицата".

"Резултатът в Мекленбург-Предна Померания не може да бъде представен по друг начин. Това е катастрофа", заяви Мерц.

Канцлерът посочи икономическите проблеми и задълбочаващото се разделение в германското общество, като подчерта, че отговорът не може да бъде "връщане към доброто старо време".

"Отговорът трябва да бъде да подготвим страната си за бъдещето. Реформите трябва да се осъществят. Германия е способна да се реформира", каза той.

Мерц определи предстоящите промени като "лек срещу авторитарната отрова", очевидно визирайки възхода на крайнодясната "Алтернатива за Германия".

"Поемаме тази отговорност. Аз поемам тази отговорност, защото искам да придвижа страната ни напред", заяви канцлерът.

Резултатите се очакваха с огромен интерес на фона на убедителната победа на "Алтернатива за Германия" преди две седмици в Саксония-Анхалт. Още тогава Мерц се зарече да остане на власт въпреки срива в рейтингите си, породен от влошената икономическа ситуация и неспособността му дотук да спре възхода на крайната десница. Предполага се, че днешните избори могат обаче сериозно да увеличат натиска на партията му над него.

Въпреки резултатите "Алтернатива за Германия" вероятно ще остане извън управлението и в двете провинции заради отказа на останалите водещи партии да си сътрудничат с нея.

И в двете провинции избирателната активност беще по-висока в сравнение с предишните избори, показват данните на местните изборни власти към обяд.