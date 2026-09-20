Без изненада управляващата "Единна Русия" спечели парламентарните избори

Без никаква изненада управляващата в Русия партия "Единна Русия" (ЕР) печели с лекота парламентарните избори в страната. Формацията събира 57.5% от гласовете, съобщи Централната избирателна комисия при обработени близо 14% от изборните протоколи.
Президентът Владимир Путин определи вота като тест за подкрепата за войната в Украйна. Според критици строго контролираната политическа система в Русия не толерира инакомислието. Кремъл казва, че заради така наречената от него специална военна операция в Украйна е нужно да има национално единство и известна цензура.
Тридневното гласуване за изборите за Държавна дума в неделя със затварянето на избирателните секции в най-западния регион на страната- Калининградска област, в 21:00 ч. московско време.
Предварителната избирателна активност към момента на приключване на тридневното гласуване в 20:55 ч. московско време е била 56.66%, предаде ТАСС. Според агенцията това е над активността в парламентарните кампании през 1993, 2003, 2016 и 2021 г.
Пет партии влизат в деветата Държавна дума. Това са паритята на Путен "Единна Русия", "Комунистическата партия на Руската федерация", "Либерално-демократическата партия на Русия", "Нови хора" и "Справедлива Русия".
Пет непарламентарни партии, участващи в изборите за деветата Държавна дума, не получават достатъчно гласове, за да преодолеят прага от 5%. Руската партия на пенсионерите за социална справедливост получава 3.3%. Комунистите на Русия - 2.1%. Зелените вземат 1,1% от гласовете на избирателите, Партия "Родина" - 1%, а "Пряка демокрация" едва 0.4%.
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9 коментара
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Само дето по същата тази конституция, председателят на Върховната Рада отдавна трябваше да е сменил Зеленски на поста и да е временно изпълняващ длъжността, до провеждане на нови избори. А иначе, това военно положение може да трае вечно. Какво , избори ще има , когато на Зеленски му скимне ли?! Нещо не съм чувал за такъв тип демокрация.
Разбира се че няма. Има обявено военно положение при което по Конституция не могат да се провеждат избори
А в Украйна и избори няма.
57.5% е далеч от представа за автокрация..
"Тестът" за подкрепата за войната в Украйна се проведе още преди "изборите" когато путлеристите се уплашиха и отстраниха единствената партия която се обявява против войната. Това не означава че ако "Яблоко" не беше отстранена от федералната пропорционална листа, "резултатите" щяха да се окажат много по-различни, а че щеше да се наложи да бъдат фалшифицирани много по-нагло.
Стана ясно, че народа руски подкрепят политиката на правителството, затова утре може да започне мобилизацията! Подкрепям с две ръце! Колкото по-малко руснаци, толкова по-добре за планетата Земя!
Никой не очакваше... Голям сюрприз...
Пѹтю₽астия до шия...
Т.н. "избори" са чисто пропагандистко мероприятие. Пускане на бюлетини в урна, които никой след това не ги брои (няма смисъл). Изборите, това е процес. На агинация, на дебати, на различни позиции. Нищо от това го няма в Русия, за какви ти ми избори изобщо ми говорите тук вече няколко седмици? Утре ще кажат - "Проведохме изборите, избирателната активност беше еди каква си, за Единна Русия гласуваха 60%, за КПРФ - 15%, ЛДПР - 10%, Новые люди - 10%. Кой ще върви да ти ги проверява дали са такива или не резултатите? Това са! Изборите приключиха