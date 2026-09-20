Без изненада управляващата "Единна Русия" спечели парламентарните избори

Без никаква изненада управляващата в Русия партия "Единна Русия" (ЕР) печели с лекота парламентарните избори в страната. Формацията събира 57.5% от гласовете, съобщи Централната избирателна комисия при обработени близо 14% от изборните протоколи.

Президентът Владимир Путин определи вота като тест за подкрепата за войната в Украйна. Според критици строго контролираната политическа система в Русия не толерира инакомислието. Кремъл казва, че заради така наречената от него специална военна операция в Украйна е нужно да има национално единство и известна цензура.

Тридневното гласуване за изборите за Държавна дума в неделя със затварянето на избирателните секции в най-западния регион на страната- Калининградска област, в 21:00 ч. московско време.

Предварителната избирателна активност към момента на приключване на тридневното гласуване в 20:55 ч. московско време е била 56.66%, предаде ТАСС. Според агенцията това е над активността в парламентарните кампании през 1993, 2003, 2016 и 2021 г.

Пет партии влизат в деветата Държавна дума. Това са паритята на Путен "Единна Русия", "Комунистическата партия на Руската федерация", "Либерално-демократическата партия на Русия", "Нови хора" и "Справедлива Русия".

Пет непарламентарни партии, участващи в изборите за деветата Държавна дума, не получават достатъчно гласове, за да преодолеят прага от 5%. Руската партия на пенсионерите за социална справедливост получава 3.3%. Комунистите на Русия - 2.1%. Зелените вземат 1,1% от гласовете на избирателите, Партия "Родина" - 1%, а "Пряка демокрация" едва 0.4%.