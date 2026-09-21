Радев обяви, че отстранил олигархията от политическата власт

"Отстранихме олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона какво да прави българското правителство. Но това е само началото по пътя към демонтаж на олигархичния модел на управление, която битка е много тежка и не сме я приключили".
Това каза премиерът Румен Радев по време на организираната от Американската търговска камара (АТК) в България бизнес закуска с представители от правителството.
"Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимносвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият - ускоряване на икономическото развитие на страната", каза още той.
По думите му кабинетът в момента работи да отстрани от достъпа на олигархията до публичен ресурс. "Прекратяваме компрометирани обществени поръчки, разглеждаме други, правим ревизии," посочи Радев и обяви, че в бюджета догодина правителството щяло да ограничи всякакъв подобен достъп, защото "така премахваме възможността олигархията да оказва влияние".
Според премиера следващата стъпка е да се продължи по пътя на ревизията и работата с партньорски на България служби в чужбина, установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, придобити в разрез със закона.
"Имаме успехи вече", заяви той и припомни, за постъпилите данни за полетите на Пеевски в други държави. По думите му правителството щяло да води тази "сложна операция на широк фронт", за да обхване и поставените лица.
"Концентрираме се не само да пресечем всички тези дейности, но и да създадем механизми, които да предотвратят възможното повторно завладяване на институциите чрез системата СИГМА, която ще продължи да се надгражда," увери той.
Според премиера разграждането на олигархичния модел е от голямо значение за ускореното развитие на България и ако правителството не успее да се пребори, тогава усилията на бизнеса да тласка развитието на България напред ще бъдат ограничени.
"Само в изчистена от корупция среда страната ще може да постигне ускорен икономически ръст", посочи Радев, цитиран от БТА.
По думите му трябва да се смени модела на икономическо развитие - от потребление и ниско възнаграждение, който по думите му е вече изчерпан и не води до развитие, към такъв основан на висока производителност, на икономика на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на агресивно привличане на инвестиции, на подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България и на условия за повишена икономическа активност.
"При успех ще увеличим размера на брутния вътрешен продукт и ще изведем икономиката на страната в друга орбита," смята премиерът.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
7 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Само да не стане така, че олигархията да отстрани Радев от власт. Че и това е вероятно. Казвам само. ^^
ХА,ха,олигарха престъпник руZZофистик боташ се изходи,че бил отстранил конкурентните олигарси,а други се присламчили към боташа и от калинки станали копринки. Мат`ряла,мат`ряла.
Фатмак,гръмко изказване правиш.Ще поживеем, ще видим,и пак ще говорим.
"Отново изпълнихме петилетката за три години". Болшевишка му работа, ей!
Това обяснява защо всички медии на олигарсите атакуват Радев и Йотова. " Сега" , " Дневник " и т.н..
Ние не знаем дали е така?! Но знаем, че Радев се е облегнал на имотни милионери, които са били държавни чиновници.
Ееее, най-после!... Тиквата изпоарестува по-тежките олигарси и на Чорапа му остана само един Асен Василев, което е трудна задача, щото сарафите го водят "неизвестен депутат"... И тогава - пей сърце, вейте се червени знамена, трепери мафийо...