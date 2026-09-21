Радев обяви, че отстранил олигархията от политическата власт

"Отстранихме олигархията от политическата власт. Тя вече не може да диктува по телефона какво да прави българското правителство. Но това е само началото по пътя към демонтаж на олигархичния модел на управление, която битка е много тежка и не сме я приключили".

Това каза премиерът Румен Радев по време на организираната от Американската търговска камара (АТК) в България бизнес закуска с представители от правителството.

"Правителството има два основни стълба в своята управленска програма, които са взаимносвързани. Първият е демонтажът на олигархичния модел и борбата с корупцията. Вторият - ускоряване на икономическото развитие на страната", каза още той.

По думите му кабинетът в момента работи да отстрани от достъпа на олигархията до публичен ресурс. "Прекратяваме компрометирани обществени поръчки, разглеждаме други, правим ревизии," посочи Радев и обяви, че в бюджета догодина правителството щяло да ограничи всякакъв подобен достъп, защото "така премахваме възможността олигархията да оказва влияние".

Според премиера следващата стъпка е да се продължи по пътя на ревизията и работата с партньорски на България служби в чужбина, установяване на активи, имоти и дейности на български граждани в чужбина, придобити в разрез със закона.

"Имаме успехи вече", заяви той и припомни, за постъпилите данни за полетите на Пеевски в други държави. По думите му правителството щяло да води тази "сложна операция на широк фронт", за да обхване и поставените лица.

"Концентрираме се не само да пресечем всички тези дейности, но и да създадем механизми, които да предотвратят възможното повторно завладяване на институциите чрез системата СИГМА, която ще продължи да се надгражда," увери той.

Според премиера разграждането на олигархичния модел е от голямо значение за ускореното развитие на България и ако правителството не успее да се пребори, тогава усилията на бизнеса да тласка развитието на България напред ще бъдат ограничени.

"Само в изчистена от корупция среда страната ще може да постигне ускорен икономически ръст", посочи Радев, цитиран от БТА.

По думите му трябва да се смени модела на икономическо развитие - от потребление и ниско възнаграждение, който по думите му е вече изчерпан и не води до развитие, към такъв основан на висока производителност, на икономика на знанието, на повишаване на конкурентоспособността, на агресивно привличане на инвестиции, на подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в България и на условия за повишена икономическа активност.

"При успех ще увеличим размера на брутния вътрешен продукт и ще изведем икономиката на страната в друга орбита," смята премиерът.