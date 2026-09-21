Жълт код за силен вятър в 13 области на страната

Жълт код за силен вятър е обявен от НИМХ за 13 области в страната.

Предупреждението е в сила за областите Враца, Видин, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Габрово, Ловеч, Пазарджик и Софийска област.

При жълт код хората да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети, съветват от института. Заради силния вятър са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито.

Според прогнозата за времето днес през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността, предимно средна и висока, но ще бъде почти без валежи.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, ще бъде поривист. В Западна България температурите слабо ще се понижат, а на изток все още ще са високи. Максималните ще бъдат между 26° и 31°, в София – около 26°.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Около и след обяд на места, главно в Рило-Родопската област, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20°, на 2000 метра – около 12°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността. На места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 25° и 29°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.