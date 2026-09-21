Тръмп се среща с Макрон в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с френския си колега Еманюел Макрон.
Това ще стане в Ню Йорк, където двамата ще участват в сесията на Общото събрание на ООН.
Срещата е насрочена за 17:35 часа местно време (23:35 часа в Париж).
Това става ясно от публикувания график на американския президент.
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20 коментара
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Чш, разваления полски е толкоз " забраняван", колкото е забраняван диалекта в Якоруда. Ако идеш в Якоруда и чуеш две изречения на местен български, ше се пулиш като източно- украинец, в селата около Лвов. Бачкам от над 10 години с украинци, та съвсем отговорно ти го казвам. Иди бе, иди пред мол Варна, на паркинга, де са микробусите на украинското паспортно и се заслушай на какъв език си говорят масово - на имперски руски:)))
Шарения не разбира, че ръководителите на държавите се прегръщат (и целуват) с ПРЕЗИДЕНТА НА САЩ, а не с Дончо Тиката, както си мисли тоя!!!
Забавният червен чугун, надолу, ако чуе две изречения на украински ще се пули като москал пред сев. кореец... Още от времето на Петър l украинският език е забраняван 83 пъти, смешко....
Ти рускоговорещ ли си? Ако да, следва сериозно да си притеснен - нали виждаш как пУтЬю ежедневно ги иZбива.
Така де , украинците СА рускоговорящи..
Само ги гориха живи в Одеса и избиха 14 000 от тях преди 2022..Нищо работа.
Между другото, никой никога не е забранявал на украинците да бъдат "рускоговорещи" - нито преди, нито след 2014, нито дори след 2022.
Има рускиговорещи в Украйна, така както има френскиговорещи в Швейцария и Белгия. И никой не им забраняваше да говорят руски, преди северноазиатските варварски племена да нахлуят в Украйна през 2014 г.
Благодарение на пУтЬю вече всички в Украйна говорят само на украински.
Ама има ли рускоговорящи в Украйна?! Не говорят ли всички украински?!