Тръмп се среща с Макрон в Ню Йорк

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще се срещне днес с френския си колега Еманюел Макрон.

Това ще стане в Ню Йорк, където двамата ще участват в сесията на Общото събрание на ООН.

Срещата е насрочена за 17:35 часа местно време (23:35 часа в Париж).

Това става ясно от публикувания график на американския президент.