Майка е хваната с наркотици пред детска градина в София

29-годишна жена е задържана пред детска градина в София за притежание на няколко вида наркотици. По информация на БНТ тя е майка на две деца и в нея са открити марихуана, хапчета и бял прах.
Предстои да ѝ се направят тестове за наркотици.
Според Нова тв акцията е проведена след получена оперативна информация за незаконната дейност в района на столичния квартал "Хиподрума". След подадения сигнал районът е бил поставен под активно наблюдение.
Около 12:15 ч. органите на реда са спрели за проверка кола, шофирана от заподозряната. Последвал е обиск на лекия автомобил. При него са намерени пликчета, съдържащи разнообразен асортимент от забранени вещества.
"Открити са марихуана, екстази, амфетамин на прах и на бучки, кокаин и кристали. На въпрос какво съдържат пликчетата, жената сама е изброила видовете наркотици", обясни зам.-директорът на СДВР Асен Ушатов пред Нова тв.
По неофициална информация жената е признала, че се занимава с разпространение на наркотици от около месец. Тя е позната на полицията – криминално проявена е за кражби. Предстои да се установи произходът на намерените наркотици.
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