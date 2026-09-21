Омбудсманът иска по-голяма защита на потребителите на ВиК услуги

Омбудсманът Велислава Делчева иска да бъде засилена защитата на потребителите на ВиК услуги.

Тя е изпратила на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков становище за промени в наредба в тази посока. Поводът за предложението са нарастващият брой жалби и установените системни проблеми при проверките, свързани с отчитането, водните режими, осигуряването на питейна вода и контрола върху ВиК операторите.

Омбудсманът иска гарантиране на достоверни самоотчети, актуализиране на данните за броя на обитателите, ясни правила за търговските обекти и санкции при неспазване на задълженията от ВиК операторите.

Според Делчева е сериозен проблемът с разпределението на водата за "общо потребление" в етажната собственост, при което изрядни граждани поемат разходи на неизрядните потребители, породени от липсващи водомери, липса на достъп за отчет или неверни данни при самоотчет и за брой обитатели.

Тя иска "по-справедлив механизъм за разпределение, при който неизпълнението на нормативно установените задължение да не води до неблагоприятни финансови последици за изрядните потребители".

За водните режими тя казва, че на практика има случаи, при които водоподаването се ограничава без издадена заповед и без гражданите да са информирани за причините и графика. Затова тя иска "да се предвидят критерии за "пресъхване" и такива при "силно намаляване на дебит на водоизточник", както и задължение на кметовете по места да издават заповед.

Омбудсманът обръща внимание и на правото на хората на питейна вода при продължително прекъсване на водоснабдяването.

Делчева дава пример от с. Рогачево, община Балчик, където според жалбоподатели е имало системна липса на вода за повече от 20 дни през август т.г., а общината е заявила, че не разполага с водоноска за доставяне на питейна вода.

Тя настоява също и за защита на потребителите при спорове за точността на водомерите затова и иска да се предвиди задължение на ВиК операторите да съхраняват в определен срок демонтираните от тях водомери.

За дистанционното отчитане на водомерите Делчева предупреждава, че потребителите плащат два пъти за една и съща услуга. Тя настоява също предаването на данните от дистанционните отчети между топлинните счетоводители и ВиК операторите да бъде безплатно за гражданите. Омбудсманът определя като "особено съществен нормативен пропуск" липсата на ясен механизъм за контрол и за административнонаказателна отговорност при нарушения.