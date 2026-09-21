Вълчев без Йотова при регистрацията в ЦИК: Българският народ е миролюбив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха внесени документите на кандидата за президент Илияна Йотова и на кандидатът ѝ за вицепрезидент Кирил Вълчев.

Самата Йотова не присъстваше, защото пътува за Ню Йорк, за да вземе участие в Общото събрание на ООН. Това беше изтъкнато пред журналисти и от вицето ѝ - директорът на БТА Кирил Вълчев: "Тя ще говори пред Общото събрание на ООН - мястото, където народите по света се събират в търсене на съгласие, за да живеят в мир".

След подаването на документите Вълчев реши да отправи послание към останалите кандидати на предстоящите през октомври президентски избори.

"То е записано в Манифеста на независимостта: "Българският народ и държавният му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание".

Вълчев обяви, че той и Йотова ще се ръководят от още три неща, посочени в Манифеста:

"Първо - че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето - че българският народ копнее за културен и икономически напредък".

Той не отговори на журналистически въпроси и обяви, че "по време на кампанията ще имаме достатъчно възможности да говорим много".

Още през юли Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент. Това стана в предаването "Панорама" на БНТ. Тогава тя заяви, че ще бъде издигната от инициативен комитет, както и стана. Обявяването стана по-късно, като първоначално обявените за част от него Георги Тошев и Ирина Цонева бързо се разграничиха. По-късно участващата в инициативния комитет Валерия Велева публикува в сайта си "Епицентър" експертиза, свързана със случая "Петрохан", изнасяйки чувствителни данни. Последваха призиви Йотова и Вълчев да се разграничат от нея и в крайна сметка тя напусна комитета.

Без изненада кандидатурата на Йотова беше подкрепена от Румен Радев, чийто вицепрезидент беше почти два мандата и зае поста му, след като той се яви на парламентарните избори пролетта и сега е премиер. Очаквано зад Йотова застана и БСП - партията, чийто член тя беше преди да стане вицепрезидент.