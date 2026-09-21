Вълчев без Йотова при регистрацията в ЦИК: Българският народ е миролюбив

В Централната избирателна комисия (ЦИК) бяха внесени документите на кандидата за президент Илияна Йотова и на кандидатът ѝ за вицепрезидент Кирил Вълчев.
Самата Йотова не присъстваше, защото пътува за Ню Йорк, за да вземе участие в Общото събрание на ООН. Това беше изтъкнато пред журналисти и от вицето ѝ - директорът на БТА Кирил Вълчев: "Тя ще говори пред Общото събрание на ООН - мястото, където народите по света се събират в търсене на съгласие, за да живеят в мир".
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След подаването на документите Вълчев реши да отправи послание към останалите кандидати на предстоящите през октомври президентски избори.
"То е записано в Манифеста на независимостта: "Българският народ и държавният му глава не може, освен да имат еднакви мисли и едно желание".
Вълчев обяви, че той и Йотова ще се ръководят от още три неща, посочени в Манифеста:
"Първо - че българският народ е винаги миролюбив. Второ, че българският народ е част от семейството на цивилизованите народи. И трето - че българският народ копнее за културен и икономически напредък".
Той не отговори на журналистически въпроси и обяви, че "по време на кампанията ще имаме достатъчно възможности да говорим много".
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Още през юли Йотова обяви, че ще се кандидатира за президент. Това стана в предаването "Панорама" на БНТ. Тогава тя заяви, че ще бъде издигната от инициативен комитет, както и стана. Обявяването стана по-късно, като първоначално обявените за част от него Георги Тошев и Ирина Цонева бързо се разграничиха. По-късно участващата в инициативния комитет Валерия Велева публикува в сайта си "Епицентър" експертиза, свързана със случая "Петрохан", изнасяйки чувствителни данни. Последваха призиви Йотова и Вълчев да се разграничат от нея и в крайна сметка тя напусна комитета.
Без изненада кандидатурата на Йотова беше подкрепена от Румен Радев, чийто вицепрезидент беше почти два мандата и зае поста му, след като той се яви на парламентарните избори пролетта и сега е премиер. Очаквано зад Йотова застана и БСП - партията, чийто член тя беше преди да стане вицепрезидент.
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11 коментара
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Идиотова не е отишла за са не изадафт неудобни въпроси. Тя може да се явява само на официални събития или да бъде интервюирана от в луксозна обстановка от л.ното Любенов.
Много ясно.Герберите като видите ПРОЗД милиционер с ръце в джобовете, не можете да се сдържите.
Ще гласуваме за Андрей Гюров да стане президент дори да не харесваме партията от която произлиза, защото човекът доказа личностните си качества по време на краткото си премиерство, когато достойно свърши, това което трябваше да направи. Долу слугинажа на нарко-мафията и пУтЬю!
Позорът е червена рашистка слугиня - повлекана ,доказана покровителка на наркомафията в съчетание с угоен шопар - псевдожурнслист.
Успех! Да оставим в Президентството да се намъкнат петроханец- разносвач на голф стикове и изключително ПРОЗД милиционер, ще е позор за България!
А след като се подписа, кандидатът отиде да пласира дрога заедно с Илияна Белото.
Защо на този фамилията му е вълк, а изглежда като като шопар?
Ако тези наистина са “миролюбци” следва незабавно да поискат фашиста пУтЬю да спре войната, разрушенията и убийствата на мирни граждани, а също санкции за агресора и всяческа помощ за жертвата му.
Миролюбив балуш.