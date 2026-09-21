Бойко Атанасов предложи кандидатурата си за член на ВСС

Следовател Бойко Атанасов от следствения отдел на Софийска градска прокуратура е предложил кандидатурата си за член на новия Висш съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите.

Това се разбира от прессъобщение на ВСС.

"С настоящото предложение изразявам готовност да вложа придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на Висшия съдебен съвет", пише Атанасов, който е вносител на кандидатурата си.

"Той заявява, че досегашната му дейност на независим магистрат го ангажира морално да участва в изборната процедура. Посочил е също, че отговаря на заложените законови критерии, тъй като е показвал нееднократно, че притежава високи професионални и нравствени качества. Изразява готовност да вложи придобитата професионална и житейска компетентност в органите на съдебната власт, за нейното усъвършенстване, независимост и за повишаване морала на Висшия съдебен съвет", посочват от ВСС в съобщението си.

Бойко Атанасов заема длъжността следовател в Столична следствена служба в периода от 2002 г. до 2009 г., а след преструктурирането ѝ, и до настоящия момент, е следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Другият кандидат за ВСС от квотата на следователите е Петко Петков - следовател в Национална следствена служба.