Според Кремъл вчерашната победа на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" на регионалните избори в провинция Мекленбург-Предна Померания се дължи до голяма степен на решението на Германия да не купува повече евтин руски гад, а вместо това да се снабдява със скъпи американски енергийни ресурсис.

Според Ройтерс сега дилемата пред канцлера Фридрих Мерц е как да запази властта си, след като неговият Християндемократически съюз (ХДС) претърпя най-тежкото си поражение на регионални избори в следвоенна Германия, а в управляващата коалиция има конфликт заради ползващия се със слаба подкрепа план за реформи на Мерц.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че в град Олешки в украинската Херсонска област, който е завзет от силите на Москва, е критично положението с доставките на храна и лекарства, но руската армия работи по разрешаването на проблема, предаде БТА.

По думите на Песков подписът на американския президент Доналд Тръмп под Закона "Линдзи Греъм", постановяващ мащабни санкции срещу Русия, не помага за възстановяването на влошените американско-руски отношения или за ускоряването на мирното споразумение, с което да се сложи край на войната в Украйна.

Тръмп подписа в петък акта, чието официално наименование е "Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г.“ - в памет на починалия внезапно през юли сенатор от щата Южна Каролина, който бе ревностен застъпник за Украйна.