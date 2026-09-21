Папата: Изкуственият интелект трябва да укрепва мира, а не разделенията

Папа Лъв XIV призова за разработването на системи с изкуствен интелект, които да не задълбочават разделенията в обществото, а да допринасят за усилията за мир, предаде Ройтерс.

"В свят, белязан от конфликти и разделения, развитието на изкуствения интелект изисква подход, вдъхновен от мъдрост и човеколюбие", каза папата, който вече е говорил за опасността изкуственият интелект да тласне света към безкрайни войни.

Според него е нужно да има системи с изкуствен интелект, които "служат на достойнството на всеки човек и укрепват връзките, обединяващи човешкото семейство".

Папата превърна темата за възможните опасности от развитието на изкуствения интелект в една от основните теми от началото на понтификата си насам. Той говори публично по темата още на третия ден след избирането си за папа.

В първия си основополагащ документ Лъв предупреди, че изкуственият интелект разпространяват дезинформация и дава предимство на конфронтацията, като призова за международно регулиране.

Днешното си изказване папата направи на конференцията, организирана в Папския Латерански университет в Рим, която беше озаглавена "Изкуствен интелект за мир".

Краткото послание на папа Лъв XIV беше прочетено пред участниците от отец Андреа Чучи, канцлер на Папската академия за живот във Ватикана.