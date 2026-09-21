Тръмп срещу чевтъртата власт: Президентът на САЩ обяви медии за "заплаха за националната сигурност"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поде кампания срещу някои медии, а журналистиката често е наричана четвъртата власт - след законодателната, изпълнителната и съдебната власти.

Тръмп обяви медии за "заплаха за националната сигурност". Това става три дни след като забрани достъпа до Белия дом на три американски медии.

В собствената си социална мрежа той заяви, че води борба срещу "ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ, нещо, което се е разпространило като рак в нашите скъпи Съединени американски щати".

"Това представлява заплаха за националната ни сигурност и трябва да бъде спряно НЕЗАБАВНО!", добави той.

Си Ен Ен, Ем Ес Ен Би Си и Политико съобщиха в съвместно изявление, че планират да заведат дело срещу Тръмп заради решението му да забрани достъпа им до Белия дом, съобщава ДПА, предаде БТА.

Медиите посочват, че ако решението на президента не бъде оспорено, то би "застрашило свободата на медиите и правото на обществото на независима журналистика, свободна от правителствена намеса".

Правителството е било уведомено, че искът ще бъде внесен в съда днес. Целта е "да се защити принципът, че правителството не определя какво да отразява или публикува пресата".

В петък Тръмп обяви, че трите медийни организации са лишени от достъп до Белия дом с незабавен ефект, като ги обвини в разпространяване на фалшиви новини.

Не липсват критици на решението. Според тях мярката е опит за сплашване и атака срещу свободата на медиите.

Засега остава неясно какво точно е провокирало решението на Тръмп.

В събота на репортери от трите медии не е било позволено да влязат в Белия дом.

Откакто спечели втория си мандат Тръмп редовно заема твърда позиция срещу медии, които го критикуват. Той често обижда журналисти, ако не харесва задаваните от тях въпроси, докато открито хвали благоприятното за него медийно отразяване.