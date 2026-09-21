Пловдив въвежда зона с ниски емисии от 1 октомври

В Пловдив се въвежда зона с ниски емисии от автомобилен транспорт, която се нарича "Малък ринг".

Ограничението влиза в сила от 1 октомври и ще важи ежегодно от тази дата до 30 април. Тя ще е в сила за моторни превозни средства от първа и втора екологична група.

Зона "Малък ринг" обхваща територията, оградена от бул. "Руски", бул. "Цар Борис III Обединител", бул. "Христо Ботев" и бул. "Шести септември".

Мярката е част от действията на община Пловдив за подобряване качеството на атмосферния въздух и е насочена към ограничаване на емисиите на фини прахови частици и азотен диоксид.

Кои автомобили попадат в ограниченията?

Екологична група 1:

- бензинови автомобили, произведени преди 1996 г.;

- дизелови автомобили, произведени преди 2002 г.

Екологична група 2:

- бензинови автомобили с първа регистрация в периода 1996–1998 г.;

- дизелови автомобили от периода 2002–2007 г.

От общината посочват, че автомобилите, за които няма данни за екологична категория, не се считат за нарушители.

Има ли изключения?

Право на навлизане и движение в зоната имат при определени в наредба условия собственици и наематели на жилищни имоти в нейния обхват, както и ползватели от домакинство, когато постоянният им адрес съвпада с адреса на жилището. Предвидено е изключение и за исторически моторни превозни средства.

За ползване на това право е необходимо подаване на заявление до ОП "Паркиране и репатриране" и включване в електронната база данни на община Пловдив. Пропускът се издава за срок до една година и се отнася за едно МПС на жилище.

Образецът на заявлението и необходимите документи са публикувани на сайта на община Пловдив.