Пловдив въвежда зона с ниски емисии от 1 октомври

В Пловдив се въвежда зона с ниски емисии от автомобилен транспорт, която се нарича "Малък ринг".
Ограничението влиза в сила от 1 октомври и ще важи ежегодно от тази дата до 30 април. Тя ще е в сила за моторни превозни средства от първа и втора екологична група.
Зона "Малък ринг" обхваща територията, оградена от бул. "Руски", бул. "Цар Борис III Обединител", бул. "Христо Ботев" и бул. "Шести септември".
Мярката е част от действията на община Пловдив за подобряване качеството на атмосферния въздух и е насочена към ограничаване на емисиите на фини прахови частици и азотен диоксид.
Кои автомобили попадат в ограниченията?
Екологична група 1:
- бензинови автомобили, произведени преди 1996 г.;
- дизелови автомобили, произведени преди 2002 г.
Екологична група 2:
- бензинови автомобили с първа регистрация в периода 1996–1998 г.;
- дизелови автомобили от периода 2002–2007 г.
От общината посочват, че автомобилите, за които няма данни за екологична категория, не се считат за нарушители.
Има ли изключения?
Право на навлизане и движение в зоната имат при определени в наредба условия собственици и наематели на жилищни имоти в нейния обхват, както и ползватели от домакинство, когато постоянният им адрес съвпада с адреса на жилището. Предвидено е изключение и за исторически моторни превозни средства.
За ползване на това право е необходимо подаване на заявление до ОП "Паркиране и репатриране" и включване в електронната база данни на община Пловдив. Пропускът се издава за срок до една година и се отнася за едно МПС на жилище.
Образецът на заявлението и необходимите документи са публикувани на сайта на община Пловдив.
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1 коментар
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Преди около седмица пътувах до Лондон. Връщам се обратно в София и осезаемо въздухът е по-мръсен, при това не е зима. На първо място сме по смъртност, заради мръсен въздух в Европа. Искаме ли да живеем като европейци или металните кошници са ни по-важни?