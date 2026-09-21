Износът на нови коли от Германия намалява

Износът на нови коли от Германия е намалял с 4% на годишна база, докато вносът е нараснал с 16%. Това показват данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), цитирани от Ройтерс.

В същото време от Китай са изместили Чехия като най-голям доставчик на нови коли за германския пазар.

По стойност германският износ на нови леки автомобили е спаднал с 8.9% спрямо същия период на миналата година. Така той е 73.5 млрд. евро.

Великобритания, САЩ и Италия заедно са приели 32.7% от изнесените от Германия автомобили, предаде БТА.

Износът на автомобили с двигатели с вътрешно горене е намалял с 2.9% до около 1 млн. броя. При изцяло електрическите автомобили понижението също е с 2.9% – до 560 000 броя. За хибридите спадът е с 8.2 на сто - до 380 000 броя.

Междувременно вносът на нови леки автомобили от Китай е нараснал. Страната е осигурила 13.8% от общия германски внос и е изпреварила не само Чехия със 173 000 автомобила, но и Испания със 157 000 автомобила.

Повишаването на общия внос в Германия се дължи главно на електрическите и хибридните автомобили. При тях е отчетен ръст съответно от 66.3% и 36 на сто. В същото време вносът на коли с двигатели с вътрешно горене е намалял с 9%.

Износът за САЩ е спаднал с 2.6% по брой и със 17.1 на сто по стойност, а това е втория по значимост пазар за германските коли. Доставките на автомобили с двигатели с вътрешно горене за американския пазар са нараснали с 31,7%. Междувременно износът на хибриди е намалял с 50.3 на сто, а на изцяло електрически коли – с 56.1%.