Износът на нови коли от Германия намалява

Износът на нови коли от Германия е намалял с 4% на годишна база, докато вносът е нараснал с 16%. Това показват данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), цитирани от Ройтерс.
В същото време от Китай са изместили Чехия като най-голям доставчик на нови коли за германския пазар.
По стойност германският износ на нови леки автомобили е спаднал с 8.9% спрямо същия период на миналата година. Така той е 73.5 млрд. евро.
Великобритания, САЩ и Италия заедно са приели 32.7% от изнесените от Германия автомобили, предаде БТА.
Износът на автомобили с двигатели с вътрешно горене е намалял с 2.9% до около 1 млн. броя. При изцяло електрическите автомобили понижението също е с 2.9% – до 560 000 броя. За хибридите спадът е с 8.2 на сто - до 380 000 броя.
Междувременно вносът на нови леки автомобили от Китай е нараснал. Страната е осигурила 13.8% от общия германски внос и е изпреварила не само Чехия със 173 000 автомобила, но и Испания със 157 000 автомобила.
Повишаването на общия внос в Германия се дължи главно на електрическите и хибридните автомобили. При тях е отчетен ръст съответно от 66.3% и 36 на сто. В същото време вносът на коли с двигатели с вътрешно горене е намалял с 9%.
Износът за САЩ е спаднал с 2.6% по брой и със 17.1 на сто по стойност, а това е втория по значимост пазар за германските коли. Доставките на автомобили с двигатели с вътрешно горене за американския пазар са нараснали с 31,7%. Междувременно износът на хибриди е намалял с 50.3 на сто, а на изцяло електрически коли – с 56.1%.
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1 коментар
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Каква нова кола да си купя от тях? Искам европейски автомобил, искам да подкрепя икономиката ни. Но освен миризливо двг на завишена цена, друго не виждам.