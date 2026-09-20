Чехия с интерес да преработва суров петрол в "Нефтохим" срещу готови продукти

"Може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти", заяви премиерът на Чехия Андрей Бабиш в интервю за бТВ, публикувано в неделя.

Бабиш бе на посещение в София миналия четвъртък, когато се срещна с българския се колега Румен Радев. В рамките на визитата му се разбра, че енергийната компания ЧЕЗ, в която чешката държава е мажоритарен собственик, разглежда възможностите да използва резервирания от "Булгаргаз" капацитет за доставка на втечнен газ на турски и гръцки терминали. В сега пуликуваното интервю става ясно, че Чешката република се опитва да получи дългосрочен договор за американски втечнен природен газ. Вероятно разговорът за капацитета на "Булгаргаз" е във връзка с тези преговори.

"Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална. Защото е нещо като… Същото е като в Германия – собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина – 6 милиона, тоест 50%", обясни той.

"Сега нямаме достатъчно капацитет на рафинерии в Европа. И сега те правят много пари, защото маржът при рафинериите сега е десет пъти по-висок. Така че причината за високите цени на дизела и бензина, не са само високите цени на суровия петрол, а и това, че няма достатъчно капацитет", добави Бабиш и допусна намирането на бизнес модел, при който суров петрол да се преработва в българската рафинерия "Лукойл Нефтохим".

"Днес сертификатите ETS-1 (европейската търговия с парникови емисии) унищожават индустрията, а ETS-2 (разширението й) ще унищожи живота на всички европейски граждани и ще влоши положението с капацитета на рафинериите. Вече загубихме 40% от капацитета, 35 рафинерии бяха затворени", казва Бабиш.

Той допълни, че ако ETS-2 бъде приложена, още индустриален капацитет ще напусне Европа.

"Ако ETS-2 бъде приложен, още капацитет ще напусне Европа, както американските рафинерии или инвеститорите, защото те няма да продължат да поддържат рафинериите в работен режим", каза той.

Бабиш коментира и чешката инициатива за боеприпаси за Украйна. Той обясни, че преди изборите е критикувал инициативата, защото не е знаел подробности за нея.

"Първо, ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите. Второ, преди изборите обещахме, че няма да изпращаме пари на Украйна, защото нямаме достатъчно пари за чешките граждани. А предишното правителство в продължение на една година говореше за войната и за Украйна. Те не говореха за чешките граждани. Затова загубиха изборите, въпреки че всички медии ги подкрепяха", смята Бабиш.

По думите му промяната е дошла, след като е станало ясно, че компаниите, участващи в инициативата, плащат данъци в Чешката република.

"Когато научихме за инициативата за боеприпасите и разбрахме, че тези компании плащат данъци в Чешката република и това носи приходи на бюджета, продължихме с тази инициатива", заяви той.

Попитан какво е най-важното за страни като Чешката република и България, той отговори: "Мирът".

"Никой не говори за мир. Всички говорят за война. Много лидери говорят, че вероятно Русия ще нападне една от страните от НАТО, което, разбира се, е лошо. А Европа е пасивна", смята Бабиш.

Според него Европа плаща за всичко. "Ние даваме пари на Украйна. Европейският съюз дава пари на Украйна. Плащаме на Украйна пари за американски оръжия. И ние страдаме най-много заради тези две войни и всички тези безумни решения на Зелената сделка. Това е едно и това е две. Така че Европа е в опасност", смята Бабиш.

"Аз идвам от бизнеса. Не се чувствам като политик. Аз съм бизнесмен. В бизнеса всичко се прави с ръкостискане. Можеш да излъжеш в бизнеса два пъти: за първи и последен път. Това са два пъти. Защото след това всички ще разберат, че не си държиш на думата. А това е много важно в бизнеса. В политиката е нормално. Те лъжат. Повечето хора в политиката са там заради себе си", смята Бабиш.