Минчев: Споразумение с ГЕРБ за вота щеше да остави усещане за нова "сглобка"

Предварително предизборно споразумение с ГЕРБ можеше да създаде у част от избирателите усещане за нова "сглобка". Това се разбра от думите на евродепутата от "Продължаваме промяната" (ПП) Никола Минчев пред бТВ по повод предстоящите през октомври президентски избори.
ПП и "Демократична България" застанаха зад номинацията на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице. Управляващите от "Прогресивна България" подкрепиха Илияна Йотова - доскорошното вице на настоящия премиер Румен Радев в президентството. От ГЕРБ решиха за пръв път в партийната си история да не издигат свой кандидат за поста на държавен глава.
"Не смятам, че това (предварителна договорка с ГЕРБ - бел.ред.) беше правилният подход към тези президентски избори", каза Минчев.
Според него кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е проевропейска и отговаря на ценности, които ГЕРБ също заявява.
Минчев очерта различията, които той вижда между кандидатурите на Андрей Гюров и Илияна Йотова. Според него една от съществените разлики е във външнополитическите им позиции. По думите му при Гюров има по-ясно заявена позиция за активно членство на България в Европейския съюз и НАТО. За Йотова Минчев изрази оценката, че позицията ѝ е по-различна и я определи като по-близка до източна външнополитическа ориентация.
За разделянето на ПП и ДБ
Минчев посочи, че е бил против разделянето на ПП и ДБ в отделни парламентарни групи в началото на този парламент: "Когато има една толкова доминантна политическа сила в Народното събрание, е много по-добре опозицията да бъде максимално единна, а не тежко фрагментирана".
По думите му раздробяването на опозицията не е полезно, особено предвид президентските и предстоящите местни избори.
Той призна, че между ПП и ДБ съществуват различия в идейния профил.
Според него "Продължаваме промяната" търси позициониране по-скоро в политическия център.
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1 коментар
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