Украйна удари поредния завод за петрол, Русия порази цели в Киев

Поредна нощ на масирани удари между Украйна и Русия.

Украински дронове поразиха руския град Самара, а на територията на Куйбишевския нефтопреработвателен завод е избухнал пожар.

Губернаторът на Самарската област Вячеслав Федорищев съобщи в канала "Телеграм", че силите за противовъздушна отбрана са свалили "десетки безпилотни летателни апарати". "Врагът се е целил в промишлени предприятия", написа той, без да спомене пожара в нефтопреработвателния завод.

Нанесени щети на граждански обекти, включително частни къщи и автомобили. Няма информация за пострадали в резултат на атаката с украински дронове, написа Федорищев.

Куйбишевският нефтопреработвателен завод е един от най-големите в Поволжието. Предприятието, заедно Новокуйбишевския и Сизранския нефтопреработвателни заводи, влиза в състава на самарския хъб на "Роснефт". Трите предприятия и преди бяха атакувани от украински дронове и са спирали работата си.

Русия порази заводи, трима са загинали

Русия също атакува промишлени обекти в югоизточната и централната част на Украйна, убивайки трима души, през изминалата нощ, съобщиха местните власти.

Поразени са промишлени предприятия в градовете Днепър, Кривой Рог и Павлоград в югоизточната Днепропетровска област, съобщи управителят ѝ Олександър Ханжа в канала "Телеграм". Според него в град Днепър са убити трима души, а други шестима са ранени.

През последните месеци, на фона на застоя на фронтовата линия, Москва и Киев все по-често нанасят удари по предприятия, пристанища, логистични центрове и други икономически обекти, опитвайки се да подкопаят военния потенциал на противника.

Извършената през нощта руска масирана атака срещу Украйна е включвала неуточнен брой противокорабни ракети "Оникс" и балистични ракети, както и четири крилати ракети и 212 дрона, съобщиха от украинските Военно-въздушни сили.

Руска атака срещу енергиен обект в съседен регион е оставила близо 100 000 потребители в северната Черниговска област без ток, съобщиха от регионалното електроразпределение.

Москва извърши и масирана атака срещу централната Полтавска област, поразявайки промишлено предприятие и обект от критичната инфраструктура, заяви областният управител Виталий Дякивнич.

Министерството на отбраната на Русия обяви за масивен удар по обекти в Киев, Днепропетровска, Полтавска и Одеска област. Поразени са предприятия от металургичната и химическата промишленост, обекти от горивно-енергийния и военно-промишления комплекс, както и пристанищна инфраструктура. Атакувани са и морски кораби, се казва в съобщението на руското военно министерство.

Среща Зеленски - Тръмп

Днес се очаква да има среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс.

Срещата се провежда на фона на засилващите се въздушни удари между Русия и Украйна, при които бяха поразени пристанища, складове, кораби и енергийни съоръжения и бяха затруднени украинските доставки през Черно море.

След телефонен разговор с Тръмп вчера Зеленски заяви, че вижда "дипломатически импулс" и "идеи за стъпки за деескалация".

"Енергийният сектор на Украйна, критичната инфраструктура и износът ни на храни трябва да престанат да бъдат мишени за Русия и това ще доведе до съответни стъпки за деескалация от наша страна. Решения са възможни", написа Зеленски в понеделник в платформата "Х".

Русия, която разполага с по-голям ракетен арсенал, засега не е дала знак, че възнамерява да прекрати въздушните удари, отбелязва Ройтерс. В Украйна се опасяват, че Москва се подготвя за нови масирани атаки срещу отоплителната и електроенергийната инфраструктура през зимата.

Тръмп от своя страна изрази тревога от големите щети по руски петролни рафинерии вследствие на украинските атаки с дронове. Миналата седмица той обяви, че Русия и Украйна са се договорили да не нанасят удари по енергийни обекти, но още на следващия ден Русия атакува бензиностанции в Киев, а Украйна нанесе удар по руска рафинерия.

Американският президент написа вчера в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че Русия, "за съжаление, е загубила контрол върху петролната си индустрия заради войната с Украйна" и че "целият свят страда".

По думите на източник, запознат с разговорите, евентуално прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура е една от обсъжданите теми, а Тръмп е поискал от Зеленски да спре атаките срещу руски петролни рафинерии като част от по-широки усилия за деескалация, предаде БТА.

Киев обаче не желае да предприема едностранна стъпка, тъй като смята щетите, които нанася на жизненоважната руска петролна промишленост, за един от основните си инструменти за оказване на натиск върху Москва да преговаря, посочва Ройтерс.

Очаква се Зеленски да обсъди с Тръмп и възможностите Украйна да получи американски ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" за зимата, ако Русия не се съгласи на деескалация, каза друг източник, запознат с въпроса.

През последните месеци Русия значително увеличи използването на реактивни дронове срещу Украйна, а през юли изстреля най-големия брой балистични ракети срещу страната за един месец от началото на войната. Украйна разполага с ограничен брой ракети "Пейтриът", които са основното ѝ средство за прехващане на подобни балистични цели.

Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Ню Йорк за Общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.