Бедствено положение в "Аспарухово": Две семейства са евакуирани

Втори ден е в сила бедственото положение във варненския квартал "Аспарухово". Причината е активиралото се свлачище, което доведе до пропадане на път, на метри от къщите на хората.

Осем души от две семейства са евакуирани тази нощ. Хората са изведени превантивно и са настанени в къща, намираща се два парцела над свлачището, съобщиха от община Варна.

В засегнатите имоти са спрени токът и водата. Оставена е само една лампа през нощта, за да се следи движението на земните маси.

Кризисният щаб на община Варна обсъди действията по укрепването на свлачището във вторник. Взети са проби за експертиза, като се очаква резултатите да бъдат готови до 2 дни.

"Взети са всички мерки относно безопасността на хората, за да сме сигурни, че няма да се случи нищо по-лошо от това, което вече сме видели. Първо трябва да се установи причината за свлачището - дали става дума за ВиК авария или за свлачище, което е причинило ВиК аварията. Това няма как да го кажем ние, преди да са се произнесли експертите", заяви варненският кмет Благомир Коцев пред Нова телевизия.

В понеделник теренът не позволи извършване на сондаж, за да се установи точната причина за пропадането на пътя. Според предварителната оценка на експертите то се дължи на подпочвени води и това, че наличието им не е съобразено от голям строителен обект в близост.

Там е излят около 100 кубични метра бетон в основата на шпунтовата стена. Количеството е приблизително 250 тона и е по предписание на конструктора.

"Надяваме се тези 250 тона достатъчно да натежат в основата на шпунтовата стена и да спрат движението. Днес ще се лее още един етап и ще има около 3 - 4 метра в основата", обясни Владимир Димитров - заместник-кмет на Варна.

Геологът на инвеститора заяви пред Нова телевизия, че причина за пропадането на пътя е голямата авария на ВиК мрежата.

Предстои експертите да определят конкретните мерки за окончателното обезопасяване на терена. В зависимост от установената причина ще бъде решено и кой ще поеме разходите за укрепването и последващото възстановяване на пътя.