Силен вятър носи захлаждане, дъжд и първи сняг по върховете

Силен вятър ще донесе понижение на температурите, дъжд на отделни места в страната и първи сняг по най-високите върхове у нас. Това сочи прогнозата на Националния институт по метрология и хидрология (НИМХ) за последния летен ден - 22 септември 2026 г.

Обявен е жълт код за силен вятър в морето. Очаква се поривите му да достигат 70 километра в час. На север морето ще е много бурно с вълни до 2 метра и половина.

Облачността ще е променлива, по-често значителна. Валежи от дъжд се очакват в планинските, западните и северните райони на страната.

Времето ще е сравнително хладно за сезона. Максималните температури в повечето места ще са между 17° и 22°, за столицата около 17°. Усещането за хладно време ще се засилва от северозападния вятър.

По Черноморието също ще е облачно и дъждовно. Сутринта ще духа силен вятър от север-северозапад, който следобед ще се ориентира от изток и ще отслабне до умерен. Максималните температури ще са между 19° и 22°, на морската вода - около 22° - 23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините се очаква значителна облачност, като валежи ще има главно в Рило-Родопската област и Стара планина. На надморска височина над 2200 метра дъждът ще преминава в сняг. По най-високите била и върхове ще духа бурен северозападен вятър. Максималните температури ще паднат до 12 градуса на 1200 метра височина и едва 4 градуса на 2000 метра.