Спортът променя имунните и метаболитните показатели в кръвта

Ново изследване, публикувано в списание "Science Advances", открива разлики в кръвните метаболити и профилите на имунните клетки между хора, спортуващи редовно, и такива с заседнал начин на живот, съобщи "News Medical".
Анализът обхваща 86 възрастни участници от китайското проучване "Имунен мултиомичен атлас" (CIMA) и включва оценка на глюкозния и липидния метаболизъм, окисляването на мастни киселини, антиоксидантни метаболити и имунна сигнализация.
Изследователите разделили участниците на две групи според физическата им активност – 40 души, спортуващи редовно поне три пъти седмично, и 46 души, водещи предимно заседнал начин на живот. И при двете групи били анализирани кръвни проби чрез разнообразни методи, включително плазмена метаболомика и едноклетъчна транскриптомика.
Резултатите показват, че при редовно спортуващите участници е налице по-ефективно усвояване на мастни киселини, по-високи нива на липопротеини с висока плътност и по-ниски нива на триглицериди и кръвна захар на гладно в сравнение с групата с по-ниска физическа активност. Установени били и по-високи концентрации на определени метаболити с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, като бетаин и 3-хидроксиантранилова киселина, сред спортуващите участници.
По отношение на имунните клетки изследването установява, че при физически активните лица антиген-представящите клетки, включително В-клетките и моноцитите, показват промени, свързани с по-ефективно представяне на антигени, докато моделите на клетъчна комуникация подсказват по-слаба провъзпалителна сигнализация, включително чрез интерлевкин-6.
Изследователите отбелязват, че по-слабата възпалителна сигнализация, установена в част от анализите, не означава непременно намалено системно възпаление, а резултатите за отделните метаболити остават с проучвателен характер.
Учените посочват, че резултатите биха могли да насочат бъдещи изследвания на биомаркери, свързани с ползите от физическата активност за сърдечно-метаболитното здраве, но подчертават необходимостта от допълнителни проучвания за установяване на причинно-следствена връзка.
Сред ограниченията на изследването са малкият размер и относителната еднородност на извадката - предимно млади и здрави участници, липсата на данни за дългосрочната история на физическата активност, както и разликите в половия състав между двете групи, предаде БГНЕС.
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