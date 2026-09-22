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От американска анимация до изложба в София: Весела Колибарова "прегръща" разстояния

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Авторката за пръв път излага творби в България
Изложба "Прегърнати разстояния" събра преди дни в София ценителите на художественото изкуство за откриването на първото представяне у нас на творбите на един утвърден на международно ниво български артист, чийто житейски и творчески път в последните три десетилетия е дълбоко свързан с Ню Йорк и Лонг Айлънд, САЩ.
 
Весела Колибарова избра за емоционалното си "завръщане" в родината малката галерия "Магазинчето Сполука", където нейните 38 платна в преобладаващо малък формат, рисувани в последната една година, ще останат до 2 октомври.
 
"Тази изложба е завръщане. Едновременно физическо и духовно. Тя е мост над океана, изтъкан от цветове, който кани зрителя да потърси собствения си баланс и да се изгуби в поезията на чистата форма", коментира собственичката на галерията Теменуга Мерджанова.
Мерджанова (вляво) и Колибарова посрещат гостите на откриването
 
Представените акрилни творби рисуват сложни емоционални релефи. В тях заглавия като "Пролетен дъжд", "Залез" и "Венеция" те не просто описват физически реалности, а служат като отправни точки към състояния на духа. 
 
Живописта на Весела се характеризира с особена сетивност към светлината и ритъма. На места авторката изгражда платната си чрез строга, почти архитектурна геометрия, където цветните блокове се застъпват и балансират взаимно - "Есен", "Баланс". В други картини композицията експлодира в свободен, експресивен жест, напомнящ за динамиката на есенния вятър или разпиляването на светлината при изгрев – такива са"Есенен вятър" и "Добро утро".
 
Особено силно е присъствието на текстурата в творбите на тази художничка. Чрез фини вертикални и хоризонтални щрихи, наподобяващи нишки или дъждовни следи, Весела улавя неуловимото - времето, спомена, носталгията и прехода между сезоните. Цветовата палитра варира от нежни, ефирни пастели до наситени, драматични контрасти на маджента, охра и дълбоко синьо, представят творбите ѝ от галерията.
 
 
Творческият път на Весела Колибарова тръгва от Студия за анимационни филми "София" като художник- аниматор и дизайнер. Професионалната ѝ траектория преминава през Богота (Колумбия) където работи като илюстратор на свободна практика за авторитетния вестник "El Tempo", рисува детски книги и излага своето изкуство. 
 
От 1994 г. тя живее и твори в САЩ. Там развива мащабна дейност като изкуствовед, куратор и експерт по класическа анимация в " American Royal Arts"- водеща компания в страната, където Весела е аниматор и реставратор на оригинални ръчно рисувани целулоиди от златната ера на студиата "Disney", "Warner Brothers" и "Hanna-Barbera". Дълги години тя е и резидентен артист и реставратор за Marlin Art, а нейни произведения са показвани в редица галерии в САЩ, Европа, Южна Америка и България.
 
Колибарова е позната на публиката със своята пластична гъвкавост - от деликатния наивизъм и натурализъм до пейзажа и натюрморта , но в това емоционално завръщане на родна сцена избира да говори на универсалния и чист език на абстракцията. 

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