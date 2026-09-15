Сериалът Widow's Bay с рекордни 14 статуетки "Еми"

Сериалът Widow's Bay стана големият победител на 78-ите награди "Еми", като спечели рекордните 14 отличия, включително за най-добър комедиен сериал, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА във в торник.

Продукцията на Apple TV получи осем награди още на церемонията "Криейтив артс Еми", а на основната церемония добави още шест отличия. Сред тях бяха наградите за главна мъжка роля на Матю Рис и за поддържащи роли на Стивън Рут и Кейт О'Флин.

Британската актриса Кейт О’Флин, известна най-вече с театралните си изяви, изпълнява ролята на Патриша Мойер в Widow's Bay. Героинята ѝ е служителка в общината и аутсайдер, която се сблъсква с демонични сили. "Това е ролята на живота ми", каза О’Флин от сцената. "Посвещавам я на всички жени като Патриша."

Стивън Рут, един от най-разпознаваемите характерни актьори на американския екран през последните десетилетия, също бе отличен за ролята си в сериала. Той надделя над Харисън Форд, който бе сред фаворитите за ролята си в "Терапия" (Shrinking).

Освен наградата за най-добър актьор в комедиен сериал, Матю Рис спечели и отличието за най-добър актьор в сериал или филм за "Звярът в мен" (The Beast in Me). Така той стана първият мъж, спечелил в рамките на една година награди "Еми" в две категории за главна мъжка роля. Рис получи и една от наградите за най-добър комедиен сериал като изпълнителен продуцент на Widow's Bay.

Сериалът, чийто първи сезон е създаден от Кейти Диполд, съчетава елементи на комедия и хорър и разказва историята на общност на остров в Нова Англия, която се изправя пред вековно проклятие. Рис изпълнява ролята на кмета на острова.

"Благодаря на "Епъл", че ни позволиха да предприемем този смел творчески ход", каза Диполд, докато приемаше наградата за най-добър комедиен сериал. "Те наистина просто ни оставиха да направим този странен сериал."

"Спешни случаи в Питсбърг" (The Pitt) за втора поредна година бе избран за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли получи наградата за главна мъжка роля в драматичен сериал за участието си в продукцията. Въпреки това сериалът не оправда високите очаквания и на основната церемония не получи друга награда.

Риа Сийхорн спечели първата си награда "Еми" за главна женска роля в драматичен сериал за "Плурибус" (Pluribus). При комедийните сериали Жан Смарт бе отличена за пети пореден път за ролята си в "Хитринки" (Hacks), но това беше и единствената награда за този сериал на основната церемония.

С осмата си награда "Еми" Смарт се изравни с Клорис Лийчман и Джулия Луис-Драйфъс и Алисън Джани по брой актьорски отличия.

Продукцията "Любов в повече в Сейнт Луис" (DTF St. Louis) бе обявена за най-добър сериал с ограничен брой серии, а Сали Фийлд спечели наградата за главна женска роля в сериал или филм за Remarkably Bright Creatures.

В категорията за риалити предаване бе отличен "Предателите" (The Traitors), а вечерното шоу The Late Show with Stephen Colbert спечели наградата за вариететно предаване. Хуманитарната награда "Боб Хоуп" бе присъдена на Майкъл Дж. Фокс.

Церемонията се състоя в Лос Анджелис и бе водена от актрисата Маришка Харгитай.

Сали Фийлд отдаде почит на звездата Доли Партън, която почина миналия месец. Това стана по време на телевизионното предаване, в което участва и певицата Риба Макинтайър.

Бяха поднесени и трогателни слова за Катрин О’Хара, починала през януари, както и за Роб Райнър, който бе убит заедно със съпругата си Мишел Сингър Райнър в дома им през декември.

Райнър, който по-рано бе удостоен посмъртно с награда "Еми" за най-добър гост-актьор в комедиен сериал за ролята си в "Мечката" (The Bear), бе почетен от своята приятелка и колежка от сериала Джейми Лий Къртис.

"Той беше щедър, добър и невероятно забавен човек, както и приятел на всички", каза Къртис. "И на всички ни липсват Роб, Мишел и онези, които загубихме през тази година."