118 години от обявяването на Независимостта на България

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта.
По традиция Велико Търново е център на тържествата, посветени на годишнината.
Празничният 22 септември започва с литургия в историческия храм "Св. 40 мъченици", където след пристигането си на гара "Трапезица" княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов.
Възстановката на историческия акт и прочитането на манифеста ще бъдат пресъздадени от актьорите на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" пред гостите на тържеството. Ще бъдат поднесени цветя пред саркофага на цар Калоян, ще бъде извършен водосвет на знамената.
В 10:30 часа на крепостта "Царевец" ще се състои военен ритуал по издигане на националното знаме. Гостите и участниците в празника ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен отново в историческия ден. Следва шествие по главната улица на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат граждани и гости на празника, както и музикантите от тазгодишния фестивал на Военните духови оркестри.
Екскурзоводите от Регионалния исторически музей са подготвили тематични беседи на тема "Как търновци посрещнаха Независимостта", които ще започнат в църквата "Св. 40 мъченици". Програмата в центъра на града продължава с празнични концерти с участието на военните духови оркестри от България, САЩ и Турция, както и концерт на Представителния ансамбъл на въоръжените сили.
В ранните следобедни часове пред сградата на общината е концертът на детските и младежки музикални формации от града и на танцьорите от ансамбъл "Българче". Гостите на празника ще могат да се хванат на голямото търновско хоро от 18 часа, което тази година ще бъде водено от фолклорната певица Петя Панева и оркестър.
В 19 часа ротите на Националния военен университет ще изпълнят строеви хватки на площада пред хълма "Царевец".
Тържествената заря-проверка ще започне в 19:30 часа. Председателят на парламента Михаела Доцова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово.
Празничният ден ще приключи с аудиовизуалния спектакъл "Царевград Търнов - Звук и светлина" и илюминации Сн.БГНЕС
Много са съпътстващите събития в празничния ден, сред тях са фестивалът "Нощ на Самоводската чаршия", както и детска анимация за деца и родители в парк "Марно поле".
Празникът ще бъсе отбелязан и в София с церемония пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I". Официалната церемония ще започне в 11 часа с участието на Националната гвардейска част.
В празничната програма ще участват вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към общинския културен институт "Дом на културата Искър".
В 12 часа пред сградата на Администрацията на президента ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул.
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17 коментара
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Без Руско- турската Освободителна война няма Съединение, няма и Независимост. Само пълен игнорамус може да отрече очевидното.
Честит празник на всички българи! Обявяването на Независимостта е крайната точка на един процес , стартирал с Руско - турската Освободителна война и Съединението. Нека в този ден си спомним и благодарим на стотиците хиляди , дали живота си , за да я има Третата българска държава! Вечна слава на героите!
Вие не сте българи бе , и лична карта нямате , ще честият, примитиви. Няма истински или фалшиви българи, има само българи, примитивен некадърник
Достатъчно вече е документирано и изследвано по въпроса за 3 март, за да се знае, че това, което сте написали, е пропагандната теза на истинските безр.одници - русоз.ависими и е абсолютно невярно.
Честит национален празник на истинските българи( не на утрепките, поклонници на Путлер и Мордор).
Казваш, независима е само тази страна, която може да води война. Ми те са малко.
България юридически се отделя от Османската империя и съществува вече като независима държава. Това е и фактическо освобождение по дипломатичен път