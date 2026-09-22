118 години от обявяването на Независимостта на България

България отбелязва 118 години от обявяването на Независимостта.

По традиция Велико Търново е център на тържествата, посветени на годишнината.

Празничният 22 септември започва с литургия в историческия храм "Св. 40 мъченици", където след пристигането си на гара "Трапезица" княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов.

Възстановката на историческия акт и прочитането на манифеста ще бъдат пресъздадени от актьорите на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" пред гостите на тържеството. Ще бъдат поднесени цветя пред саркофага на цар Калоян, ще бъде извършен водосвет на знамената.

В 10:30 часа на крепостта "Царевец" ще се състои военен ритуал по издигане на националното знаме. Гостите и участниците в празника ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен отново в историческия ден. Следва шествие по главната улица на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат граждани и гости на празника, както и музикантите от тазгодишния фестивал на Военните духови оркестри.

Екскурзоводите от Регионалния исторически музей са подготвили тематични беседи на тема "Как търновци посрещнаха Независимостта", които ще започнат в църквата "Св. 40 мъченици". Програмата в центъра на града продължава с празнични концерти с участието на военните духови оркестри от България, САЩ и Турция, както и концерт на Представителния ансамбъл на въоръжените сили.

В ранните следобедни часове пред сградата на общината е концертът на детските и младежки музикални формации от града и на танцьорите от ансамбъл "Българче". Гостите на празника ще могат да се хванат на голямото търновско хоро от 18 часа, което тази година ще бъде водено от фолклорната певица Петя Панева и оркестър.

В 19 часа ротите на Националния военен университет ще изпълнят строеви хватки на площада пред хълма "Царевец".

Тържествената заря-проверка ще започне в 19:30 часа. Председателят на парламента Михаела Доцова ще приеме почетния строй и ще произнесе слово.

Празничният ден ще приключи с аудиовизуалния спектакъл "Царевград Търнов - Звук и светлина" и илюминации Сн.БГНЕС

Много са съпътстващите събития в празничния ден, сред тях са фестивалът "Нощ на Самоводската чаршия", както и детска анимация за деца и родители в парк "Марно поле".

Празникът ще бъсе отбелязан и в София с церемония пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I". Официалната церемония ще започне в 11 часа с участието на Националната гвардейска част.

В празничната програма ще участват вокален квартет "Славей", квартет "Светоглас", актрисата Василка Сугарева и Софийският духов оркестър към общинския културен институт "Дом на културата Искър".

В 12 часа пред сградата на Администрацията на президента ще се състои тържествена смяна на почетния гвардейски караул.