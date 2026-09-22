КЗП започна проверки на цените на горивата по бензиностанциите

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започна проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива.
"Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП - и в София, и извън столицата. За да няма недоразумения: проверките обхващат всякакви обекти - независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места", написа председателят на КЗП Мая Манолова на страницата си във "Фейсбук".
Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично, обещава тя.
"Това ще е подходът за всички проверки на КЗП - пълна публичност, независимо кой е нарушителят", допълва Манолова, която зае поста председател на КЗП на 18 септември с решение на правителството.
Успоредно с бензиностанциите КЗП ще се заеме и с необоснованото увеличение на цените на храните и лекарствата без рецепта, които са в правомощията на комисията, както и с неравноправните клаузи в общите условия и договорите за битовите сметки и мобилните услуги, посочва Манолова.
Цените на горивата и особено на дизела, достигнаха исторически връх в много държави в Европа през последния месец, включително и в България, заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украйна.
В България средната цена на дребно на най-масовия бензин А95 достига 1,69 евро за литър, на дилеза - 1,96 евро за литър, а пропан-бутанът е на средна цена от 69 цена за литър, по данни на платформата Fuelo.
В петък правителството обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата за над 300 млн. евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. Предвижда се и подкрепа под формата на субсидии за структуроопределящи сектори, включително обществения транспорт, ученическите и медицинските превози.
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3 коментара
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Какво ще проверяваме по бензиностанциите, то е ясно че е спекула с цените. Всички европейски държави въведоха и въвеждат адекватни мерки, помагащи на хората и бизнеса . Пример от днес Чехия- допълнителен данък и таван на цените на петролните продукти. Каква прави Радев - ежечасно прави популиски, безмислени изказвания, за какво ли не, имитиращ дейност. Буфосинхронисти!
Правилно,цените са високи, може да има спекула
Мтя Маята и бензинджийка ще стане бе! МноУ ги разбирва тя тия ми ти работи. :)