САЩ ще открият две нови военни бази в Гренландия

САЩ планират да възстановят военна база от времето на Студената война в Южна Гренландия и да създадат още една на източното крайбрежие на острова, която в момента се използва от датския патрул с кучешки впрягове.
Това предвижда споразумението, което САЩ, Дания и Гренландия се очаква да подпишат днес, съобщи Ройтерс позовавайки се на три източника, запознати с въпроса.
Става дума за Нарсарсуак, чието население е намаляло до няколко десетки души, след като Съединените щати закриват военната си база "Блуи Уест Уан" през 50-те години на XX век, и Местърсвиг - военен пост, използван от патрула "Сириус" с кучешки впрягове, подразделение на датските специални сили.
Днес Дания, Гренландия и САЩ се очаква да подпишат новото споразумение в 14:30 часа по Гринуич, по време на Общото събрание на Организацията на обединените нации в Ню Йорк.
Текстът на споразумението не е публично достъпен. Тримата източници, запознати със споразумението, които са говорили при условие за анонимност, заявиха, че подробностите по него няма да бъдат окончателно договорени до момента на подписването. Правителствата на Дания и Гренландия не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар.
Говорител на Белия дом отказа да коментира подробностите по споразумението и повтори по-ранно изявление, според което подписването му във вторник ще "гарантира и защити сигурността на Гренландия и Съединените щати".
Дания заявява, че споразумението поставя сигурността в Арктика под егидата на Организацията на Северноатлантическия договор, военния отбранителен съюз, вместо тя да бъде оставена единствено в ръцете на САЩ и Дания.
Споразумението идва след месеци на натиск от страна на американския президент Доналд Тръмп, който отдавна заяви, че иска САЩ да установят контрол над Гренландия и на моменти дори заплашваше да превземе Гренландия, която е полуавтономната датска територия. Според социологически проучвания идеята беше отхвърлена от жителите на острова, имаше и протести.
Заплахите на Тръмп, достигнаха своя пик през януари 2026 г., когато предизвикаха дипломатическа криза в рамките на НАТО и подтикнаха Дания и Гренландия да започнат преговори с Вашингтон, насочени към намаляване на напрежението.
По време на Студената война Съединените щати поддържат 17 военни обекта и над 10 000 военнослужещи в Гренландия. Днес е останала само космическата база "Питуфик", където са разположени около 150 американски военнослужещи.
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5 коментара
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Ами дъртака Мунчо се чуди за какво да похвали Тръмп, та се хвана за двете бази за кучета. Нищо по-различно от ситуацията от преди 50 години няма и Китай ще действа главно в Пасифика, където Тръмп е отпуснал фронта след провала в Иран.
А, забравих - хахаха.
Т. нар. "нови бази" са бивши закрити такива. Отварянето им вероятно ще си остане на етап планиране и постинги. Или тихомълком ще бъдат отново закрити от следваща администрация, поради безмисленост и абсурдност.
Там е работата че "заплахата за националната сигурност на САЩ" в Гренландия , китайската и руска инвазия там, съществуват почти изцяло под формата на текстове в тръмп соушъл и гравитиращи медии. Никакви китайски инвестиции няма в Гренландия, за руски да не говорим, никакви китайски и руски …
кораби не обикалят около острова. Единствената цел на това безумие беше тов. трамп да вземе да се пише разширител на територията на САЩ, което в такъв мащаб не се е случвало от 19ти век. Имаше само един "дребен" проблем- датчаните и гренландците са твърдо против. :)
Всъщност, има и още един дребен проблем- до края на мандата си тов. трамп ще е зает да побеждава Иран, където малоумното му сво води до затваряне на реални американски бази, а не въображаеми, на места където гренландските и датските военни обикалят с кучешки впрягове. Ако не беше безумието в Иран, тов. трамп като нищо можеше и да опита да вземе Гренландия със сила...
Опала! К'во стана? +++ Как беше онази поговорка? "Най-добре се смее този, който се смее последен." +++ Ха-ха-ха! +++ А дали "честната и независима медия" ще спомене, че оттук-нататък никой няма право да строи военни бази в Гренландия, без съгласието на САЩ? Това важи най-вече за Русия и Китай! А намаляването на китайското икономическо присъствие в региона? mediapooP, ще кажете ли нещо по въпроса?