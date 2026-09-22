Кая Калас призова ЕС да запази политиката си за санкции срещу Русия

Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас призова страните членки на Европейския съюз да запазят санкционната политика спрямо Русия на фона на продължаващите обсъждания за евентуално отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, предаде Франс прес.
Санкциите срещу Русия остават "ядрото" на европейската политика за оказване на натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украйна, заяви Калас на пресконференция в Ню Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН в понеделник вечер.
"Някои страни членки поискаха определени лица да бъдат извадени от списъка и именно затова се водят в момента тези дискусии", посочи тя, като изрази надежда те да приключат скоро. "Имаме ясна нужда от стабилност, а това означава санкциите да останат в сила за по-дълго време. Ето защо работим и по нов пакет санкции", допълни Калас.
В крайна сметка ЕС не успя да потвърди снощи постигнатото по-рано през деня принципно споразумение за отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси - искане, отправено от Франция и Люксембург. Според дипломати в Брюксел обсъжданията ще продължат тази сутрин.
Принципната договореност трябва да бъде окончателно потвърдена от всички 27 държави членки, за да бъде продължен режимът на европейските санкции срещу близо 3000 физически и юридически лица, обвинени, че подкрепят военните действия на Русия срещу Украйна.
Една от държавите (според дипломатически източник това е Латвия) се е противопоставила, като по този начин отново е блокирала постигането на споразумение. Решенията на ЕС по въпросите на санкциите се вземат с единодушие от всичките 27 държави в ЕС.
Франция настоява руският олигарх с узбекски произход Алишер Усманов да бъде изваден от санкционния списък, което предизвика недоволството на редица други страни в ЕС и на Украйна. Те предупредиха, че това би създало опасен прецедент и би изпратило лош сигнал към Москва.
Следвайки примера на Франция, Люксембург от своя страна поиска от списъка да бъде изваден руският бизнесмен Михаил Фридман.
Кая Калас посочи, че обсъжданията се отнасят до удължаване на "най-мащабния санкционен режим" на ЕС срещу Москва. "Целта ни е да приключим разговорите скоро и, надяваме се, бързо да продължим действието на санкциите", отбеляза тя.
Миналата седмица украинският президент Володимир Зеленски изрази тревога по повод ситуацията, заявявайки, че "със сигурност не е моментът да се вдигат санкциите, да се спасяват руските олигарси от санкциите и да се правят подаръци на Русия".
Санкционният режим срещу Москва се подновява на всеки шест месеца. Крайният срок, който вече веднъж беше отложен, е полунощ срещу сряда (22 часа по Гринуич днес). Ако дотогава не бъде постигнато споразумение, всички санкции ще бъдат отменени.
Войната в Украйна се очаква да бъде обсъдена на среща между американския президент Доналд Тръмп и френския му колега Еманюел Макрон. Двамата президенти ще се срещнат поотделно и с Володимир Зеленски.
За сряда е планирано заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна, предаде БТА.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
5 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Слезте от Плоската, черно- бяла Земя, на нашата, шарена и картофообтазна Земя. По нея, процесите се развиват по друг начин, а взаимовръзките между държавите, " олигарсите", елитите, агентите и пейзаните, са доста по - сложни:)))
Тази е рядко безмислено същество..Но от отроче на КПСС номенклатурата друго не може и са се очаква.
Досегашните санкции са меки и не дават достатъчно резултат.Трябва да се конфискуват всички руски активи-на физически лица, юридически лица и държавата.Нито един руснак не трябва да припарва в страните от ЕС.Не само олигарх, не само казионен представител, не само агент, а изобщо руснак.Санкциите трябва да обхванат както руската държава като цяло, така и цялото руско население.
Франция и Люксембург - Троянски Коне на П.у.т.л.е р в Унията!
На пук на избраното правителство и одобрената от народа политика?