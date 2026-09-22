Големите медии бойкотираха Тръмп в знак на протест

Големите американски телевизии преустановиха отразяването на дейността на президента Доналд Тръмп в понеделник. Така те протестираха срещу отказания достъп до Белия дом на журналисти от CNN, Politico и MS NOW, предаде BBC.

Тръмп обяви забраната в петък, обвинявайки трите медии, че публикуват "измислици или лъжи" за администрацията му. От компаниите заявиха, че в събота на техните репортери е бил отказан достъп до сградата.

Трите американски медии обявиха, че ще съдят администрацията на Тръмп в опит да "защитят принципа, че правителството не решава какво да отразява пресата".

Малко след това Белият дом стартира собствен канал за стрийминг - Trump TV, който излъчва денонощно видеоклипове с участието на президента по YouTube.

В знак на солидарност с телевизионните мрежи редица вестници и агенции, сред които авторитетните The Washington Post, The New York Times и Associated Press, заявиха, че няма да публикуват снимки от събития с участието на Тръмп в понеделник. Това означава напрактика липса на кадри от качването на Тръмп на президентския самолет или пристигато му в Ню Йорк за участие в Общото събрание на ООН.

Американският президент участва и в церемония по прерязването на лентата на новата хеликоптерна площадка на южната морава на Белия дом. Събитието беше излъчено на живо в уебсайта на Белия дом, но думите му останаха нечути поради липсата на професионални микрофони и подходяща аудиоапаратура.

По-късно Тръмп все пак се появи по телевизията след среща с кмета на Ню Йорк Зоран Мамдани. Той каза на американския президент, че всички представители на медиите са добре дошли на пресконференцията.

"Интересно е, защото казваха, че ще ме бойкотират, но никога не го правят, така че не се притеснявах особено за това. Вижте само колко много медии има тук", заяви Тръмп.

Системата за споделен медиен достъп (т.нар. "пул") включва медийни организации, които си разменят материали, за да спестят разходи и място при отразяването на събития с участието на президента за американската общественост.

Брайън Боутън - ръководител на бюрото на Fox News във Вашингтон, който в момента изпълнява ротационна функция по организирането на телевизионните екипи, отразяващи дейността на Белия дом, написа в имейл, с който BBC разполага, че "от днес (понеделник – б.а.) телевизионният пул няма да осъществява отразяване, определено като пул-отразяване", на събития с участието на Тръмп.

В съобщението се посочва, че това решение е последвало действията на Белия дом, с които е попречено на CNN да изпълни задълженията си в рамките на пула по време на посещението на Тръмп в Ню Йорк, както и че "няма да бъде осигурен заместващ екип".

Трите медийни организации, на които е отказан достъп до Белия дом, заведоха съдебен иск в понеделник в Окръжния съд на САЩ във Вашингтон. Те обвиняват Тръмп и трима от съветниците му в нарушаване на първата поправка на Конституцията и в заплаха на свободата на словото.

В профила си в "Truth Social" американският президент написа, че "не нарушава свободата на словото" - право, което той "силно цени", по негови думи. "Боря се срещу фалшивите новини, които са се разраснали като рак в любимите ни Съединени щати. Това е корумпирана, целенасочена, широкоразпространена, напълно координирана и съвършенно неконтролирана дейност. Тя представлява заплаха за националната сигурност и трябва да бъде спряна незабавно!", написа Тръмп.

В същото време трите медии посочват в съвместното си изявление по повод съдебния иск, че "без предизвестие или спазване на установена процедура", Белият дом отнема акредитациите на техните журналисти, защото не одобряваше начина, по който те отразяват събитията. "Ако това действие остане без отпор, то застрашава свободата на печата и правото на обществеността на независима журналистика, свободна от правителствена намеса", смятат CNN, Politico и MS NOW.