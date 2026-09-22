Костадинов и Волгин са кандидат-президентската двойка на "Възраждане"

Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидат-президентската двойка на "Възраждане". Това стана ясно в последния ден преди изтичането на крайния срок за регистрация за изборите на 25 октомври.

Лидерът на партията Костадин Костадинов обяви решението си да влезе в кампанията след вътрешно допитване, продължило повече от месец. Те ще водят позитивна кампания и няма да използват "агресивния арсенал", който се използва до момента.

Кандидатите на "Възраждане" избраха да обяват кандидатурата си пред Пирамидата на Независимостта във Велико Търново в рамките на честванията на 118 години от обявяването на Независимостта на България.

Костадинов благодари на всички 16 781 души, участвали в допитването на "Възраждане" за бъдещето на България. Основното, което хората в анкетата на партията са заявили, е политиците ни да обичат България и народа си, каза Костадинов. Той посочи, че хората искат независимост, благоденствие, обединение, напредък - образователен и научен, както и силна държава. Това може да бъде изпълнено от хора с независимо мислене, без скрупули да защитават българския национален интерес, заяви Костадинов.

Всички мантри за евроатлантическия преход и евроатлантически ценности, европейски път и цивилизационен избор, трябва да бъдат забравени, защото българският цивилизационен избор е направен преди близо 14 века, а България е съ-създател на европейската цивилизация, като най-старата национална държава, каза Костадинов, предаде БТА.

Според него важният въпрос е каква ще бъде следващата колективна цел на България. Трябва да бъде засилена пряката демокрация, а бъдещата президентска двойка трябва да се превърнат в реални фигури, които да бъдат обединители, а не разединители, както и да служат на гражданите, каза Костадинов.

"Възраждане" е единствената парламентарно представена партия, която има свои кандидати, отбеляза кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин. Според него другите кандидати се крият зад инициативни комитети.

"Истинските партии, които вярват в себе си, не се крият зад инициативни комитети, а имат силата да продължат напред", посочи Волгин. В тази предизборна кампания трябва да покажем, че България наистина може да бъде държава, която сама може да определя бъдещето си, допълни той. "Влизаме в надпреварата с твърдата идея да я спечелим и да дадем шанс на България", заяви Волгин.

Това е втората номинация на Костадин Костадинов за президент след изборите през 2021 г., когато спечели под 4 на сто от гласовете на на първия тур. Тогава той участва в тандем с юристката Елена Гунчева, която по-късно се отцепи от "Възраждане" след обвинения за финансовия контрол в партията.

Сега Костадинов избира за свой вицепрезидент евродепутатът Петър Волгин. Бившият радиоводещ пристана на "Възраждане" на изборите за Европейски парламент през 2024 г., когато спечели над 71 000 гласа с преференции.