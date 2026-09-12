Спряганият за "неофициален кандидат" на ГЕРБ кмет на Елин Пелин се включва в президентските избори

Дългогодишният кмет на Елин Пелин Ивайло Симеонов се включи официално в президентските избори. В събота той подаде документи в ЦИК, като ще се яви в двойка с кандидата за вицепрезидент проф. Косьо Стойчев.
“Знаем, че ще е трудно. Пожелавам на българския народ да бъде свидетел на една достойна и коректна кандидатпрезидентска надпревара“, заяви Симеонов.
Той е издигнат като независим кандидат от инициативен комитет.
Симеоново е кмет от 2015 година, като е бил подкрепян от партия “Нова България“, която се води от него, и от ВМРО.
През последните дни има неофициална информация, че Симеонов ще привлече част от гласоподавателите на ГЕРБ, която отказа да участват в изборите със собствен кандидат. Въпреки че няма да има официален призив да се гласува за Симеоново, в партията на Бойко Борисов има нагласа да бъде подкрепен.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов на няколко пъти даде сигнали, че може да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров, ако бъде помолен за това.
Това обаче няма изгледи да се случи.
Симеонов коментира в събота, че решението за участие в надпреварата идва на фона на сериозните трудности, пред които са изправени българските граждани.
По думите му битката му е насочена срещу “тежкия живот на всеки един българин“, който с все повече усилия може да си позволи все по-малко.
Кандидатът за президент посочи, че ще отговори на всички въпроси, които ще бъдат поставени в хода на кампанията. Тъй като се определя като дисциплиниран човек, който спазва закона, той обяви, че ще коментира детайлно темите след официалния старт на предизборната кампания на 25 септември. Тогава кандидатите обещават да отговорят както на удобните, така и на неудобните въпроси на обществото.
Това новоизлюпено ГЕРБаджийско комуне, вероятно корумпирано до козирката като техният вожд от Банкя щял да става президент, защото му се привидяло "тежкият живот на всеки българин"! Какъв благороден тип от елинпелинско! Е, как ще подобриш живота на хората като президент, бе аланкоолу! Триковете на болшевишката пасмина няма край! Много ми е интересно икономическото състояние на този другар!
Кметът, “прочул се” с изтъпанваето на 12 метрово разпятие на входа на Елин Пелин, скришно от обществеността на общината, сигурно е насочил мераци за ново разпятие, което да надмине 110 метровия пилон на предишния президент- льотчик. :-)
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Щели да отговорят на всички удобни и неудобни въпроси, ама друг път.
Това новоизлюпено ГЕРБаджийско комуне, вероятно корумпирано до козирката като техният вожд от Банкя щял да става президент, защото му се привидяло "тежкият живот на всеки българин"! Какъв благороден тип от елинпелинско! Е, как ще подобриш живота на хората като президент, бе аланкоолу! Триковете на болшевишката пасмина няма край! Много ми е интересно икономическото състояние на този другар!
Да, същото тъпо кметско чифтокопитно! Трябваше да окачат него там на ченгел!
Кметът, “прочул се” с изтъпанваето на 12 метрово разпятие на входа на Елин Пелин, скришно от обществеността на общината, сигурно е насочил мераци за ново разпятие, което да надмине 110 метровия пилон на предишния президент- льотчик. :-)