Зеленски е готов за разговор с Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями.

Той каза това в интервю, публикувано днес от германска медия, на фона на засилващите се усилия за прекратяване на конфликта между двете страни, предаде Франс прес.

Попитан от германската медия "Дойче веле“ дали би се срещнал с Владимир Путин в кулоарите на този форум на върха, който ще се проведе през декември, ако и двамата лидери бъдат поканени да участват в него, Зеленски отговори:

"Да, разбира се. Трябва да отидем. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения.“