Зеленски е готов за разговор с Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями

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6 коментара
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Никакви преговори с нацисти и терористи! Тоя взе да говори като руZZкий Льотчик - разговори, дипломации... РуZZките терористи разбират само от бой, еване и сръбска музика! След две седмици политат фламинготата и сичко свършва! Тва е неква непотвърдена от минимум три независими източници и десет пиър - рипорта партенка ! Зеленски такова нещо не може да е казал!
Зеленики е готов за “разговори” с Путин. Само още няколко месеца, да преминат изпитанията на собствените балистични ракети.:-)
А путлЭр дали вече е готов? Или трябва още бой по павианските мутри? И все пак КОЙ точно от двойниците на чочи ще преговаря? Щото оригиналът отдавна е на рециклаж под земята.
А путлер-малки деца!
Правилен отговор; Зеленски е наясно, че "рязанският сахарчик-чемоданчик" ще бяга като дявол от тамян от това, печели стратегическо преимущество на информационния фронт и прехвърля топката в полето на обезьяните... #чикчирик
Но само ако в замяна получи поне килце чист кокаин!