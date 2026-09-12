 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Зеленски е готов за разговор с Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями

6 коментара
Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин по време на среща на върха на Г-20 в Маями.
 
Той каза това в интервю, публикувано днес от германска медия, на фона на засилващите се усилия за прекратяване на конфликта между двете страни, предаде Франс прес.
 
Попитан от германската медия "Дойче веле“ дали би се срещнал с Владимир Путин в кулоарите на този форум на върха, който ще се проведе през декември, ако и двамата лидери бъдат поканени да участват в него, Зеленски отговори:
 
"Да, разбира се. Трябва да отидем. Трябва да се срещнем, да разговаряме и да вземем решения.“

Ключови думи

Путин Зеленски
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

6 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. Poro
    #6

    Никакви преговори с нацисти и терористи! Тоя взе да говори като руZZкий Льотчик - разговори, дипломации... РуZZките терористи разбират само от бой, еване и сръбска музика! След две седмици политат фламинготата и сичко свършва! Тва е неква непотвърдена от минимум три независими източници и десет пиър - рипорта партенка ! Зеленски такова нещо не може да е казал!

  2. Voland
    #5

    Зеленики е готов за “разговори” с Путин. Само още няколко месеца, да преминат изпитанията на собствените балистични ракети.:-)

  3. ПyтлЭр Xyйло
    #4

    А путлЭр дали вече е готов? Или трябва още бой по павианските мутри? И все пак КОЙ точно от двойниците на чочи ще преговаря? Щото оригиналът отдавна е на рециклаж под земята.

  4. rositcagalyova
    #3
    Отговор на коментар #1

    А путлер-малки деца!

  5. pkanchelov
    #2

    Правилен отговор; Зеленски е наясно, че "рязанският сахарчик-чемоданчик" ще бяга като дявол от тамян от това, печели стратегическо преимущество на информационния фронт и прехвърля топката в полето на обезьяните... #чикчирик

  6. т€еритория на Мики Маус
    #1

    Но само ако в замяна получи поне килце чист кокаин!

Препоръчано от редакцията