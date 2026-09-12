Божидар Саръбоюков е втори на световния Ultimate в атлетиката

Божидар Саръбоюков направи изключително силно състезание на Световното пъвенството по лека атлетика Ultimate в Будапеща.
В решителния последен опит той се приземи на 8.34 метра и остана втори.
Шампионът Милтиадис Тентоглу го би с един сантиметър разлика. Той постигна 8.35 м във втория си опит, което му донесе и чек от 150 000 долара.
Божидар Саръбоюков ще получи наполовината - 75 000 долара.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.