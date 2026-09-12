Tръмп "би се радвал да види Ирландия обединена със Северна Ирландия"

Американският президент Доналд Тръмп каза при посещението си в ирландската столица Дъблин, че "би се радвал" да види Република Ирландия обединена с управляваната от Великобритания Северна Ирландия, и че това в крайна сметка ще се случи.

"Е, не искам да създавам никакви проблеми, но ще ви кажа - бих искал да видя обединение", заяви Тръмп пред медиите след срещата си с Мартин. "Според мен това ще стане рано или късно… Мисля, че би било фантастично - как би могло да е лошо?", добави той.

"Сега, Великобритания ще има какво да каже по въпроса… но мисля, че би било чудесно", посочи американският държавен глава след среща с ирландския премиер Михол Мартин.

Освен това Тръмп каза, че проиранските йеменски хуси, които завзеха стратегическия проток Баб ел Мандеб - между Червено море и Аденския залив, са поискали от Съединените щати да не се намесват.

"Проведохме разговори. Хусите ни се обадиха. Не искат да ги атакуваме", заяви президентът на САЩ пред медиите в Дъблин.

Той добави, че е разговарял с престолонаследника и фактически лидер на Саудитска Арабия - Мохамед бин Салман, когото определи като "приятел".

Онлайн медията "Аксиос" съобщи, че принц Мохамед е звънял на Доналд Тръмп два пъти в четвъртък, за да го помоли да нанесе удари срещу йеменските бойци, но е получил отказ.

Блицофанзивата на хусите доведе до това, че съседна Саудитска Арабия, най‑големият износител на петрол в света, се оказва притисната, след като Ормузкият проток, от другата страна на полуострова, е блокиран от Техеран от началото на войната в Близкия изток.

Петролната инфраструктура на страната беше обект тази седмица и на мащабна атака с дронове и ракети от страна на хусите.

Американският президент, в навечерието на междинните избори в САЩ, които могат да му костват контрола над Конгреса, и знаейки, че конфликтът с Иран е силно непопулярен, изглежда вече се въздържа от открита военна намеса в Близкия изток, отбелязва АФП.