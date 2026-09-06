Пратениците на Тръмп не постигнаха пробив. Зеленски очаква войната да продължи и през зимата (обновена)

Първият кръг преговори между пратениците на американския президент Стив Уиткоф и Джаред Къшнър и президендета Володимир Зеленски в Киев приключи в неделя, след като ден по-рано те имаха тричасова среща с руския държавен глава Владимир Путин в Москва.
По думите на Стив Уиткоф той е "окуражен от съдържателната и важна дискусия" в Киев.
Надежда за по-голям напредък изрази другият американски емисар Джаред Къшнър.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски прогнозира, че войната с Русия ще продължи и през идната зима, въпреки позитивната си оценка за днешните преговори в Киев.
По думите на Зеленски преговорите са били фокусирани върху доставките на средства за противовъздушна отбрана и гаранциите за сигурността и икономиката на Украйна.
Въпреки положителната нагласа на преговарящите засега няма данни за постигането на пробив.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп е твърдо решен да бъде сложен край на руско-украинската война и след това да се съсредоточи върху инвестициите и възможностите за бизнес в Украйна и САЩ, заяви Къшнър, цитиран от Укринформ.
"Президентът Тръмп винаги казва, че колкото по-трудно е нещо, ако си струва, трябва да дадеш всичко от себе си. Затова той е твърдо решен да види края на тази война, край на смъртните случаи, семействата отново да бъдат заедно, а след това, надяваме се, да прави това, което обича най-много – да се съсредоточи върху инвестициите във възможности за бизнес, които да сближат страните“, каза Къшнър след поредния кръг от преговори.
По думите му това би могло да донесе просперитет и нови възможности за хората в Украйна и Европа.
Къшнър заяви още, че страните трябва да определят условията и договореностите, необходими за постигането на дълготраен и устойчив мир. Според него той трябва да позволи на Украйна да използва смелостта, изобретателността и силата, които е демонстрирала през годините на войната, за да реализира пълния си потенциал като държава.
Другият специален представител на САЩ, Стив Уиткоф, призова Москва и Киев да направят компромиси, за да намерят изход от войната, която водят след руската инвазия в Украйна през 2022 г., предаде АФП.
"И двете страни ще трябва да направят компромиси и да изгладят различията помежду си, а ние смятаме, че разполагаме с необходимото, за да постигнем това“, заяви той на пресконференция след първите си разговори в Киев.
Според американския президент Доналд Тръмп двамата пратеници работят по предложение, целящо да сложи край на войната в Украйна, но засега няма данни за постигнат пробив.
Киев до момента отхвърля исканията на Русия украинските сили да се оттеглят от частите на източните Донецка и Луганска област, оставащи под техен контрол.
Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”.
“Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”.
Без пробив в Москва
“Американските представители бяха напълно подготвени за това пътуване. Те не само повториха интереса си от бързо прекратяване на военните действия, но също така представиха редица идеи за възможни пътища към уреждане (на конфликта)”, заяви съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.
Белият дом заяви, че двамата са обсъдили “съществени планове” за Украйна с Путин и предстои да бъдат обявени следващи стъпки.
“Ситуацията, разбира се, не е проста”, каза руският президент пред двамата американски представители, приети в голяма зала в Кремъл, се вижда от кадрите, излъчени по руската телевизия.
Продължава размяната на удари
Русия и Украйна отново си размениха удари, но избегнаха да атакуват столиците си на фона на посещението на американските пратеници.
На границата на Украйна с Румъния руски дронове поразиха граничен пункт, което наложи затварянето му, съобщиха местните власти.
Руските бомбардировки в Украйна вчера причиниха смъртта на седем души, двама от които в района на Буча, близо до столицата, и петима в района на Днипро в централна Украйна, съобщиха местните власти.
При атака на украински дрон избухна пожар в нефтопреработвателния завод в Рязан, югоизточно от Москва, стана ясно от неофициални съобщения в руските канали в "Телеграм". Регионалният губернатор Павел Малков потвърди за атаката и за избухването на пожар, но не уточни за кое промишлено съоръжение става въпрос.
За украински атаки с дронове бе съобщено и в Ростовска област в южната част на Русия.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче заяви вчера, че Путин е разпоредил тридневно спиране на ударите срещу Киев, по време на планираните разговори с представителите на правителството на САЩ.
Ден по-рано Зеленски увери, че Украйна няма да бомбардира Русия по време на тези преговори и поиска от Москва “реципрочно гарантиране на спиране на огъня” за “толкова дълго време, колкото е необходимо” за преговорите.
От връщането си в Белия дом в началото на 2025 г. Доналд Тръмп инициира няколко кръга преговори в опит да намери решение на най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война. Но до момента тези усилия не доведоха до никакъв значим напредък, отбелязва АФП.
Американският президент не уточни дали предложението му, изпратено по неговите пратеници, включва предаване на украинска територия, за което той по-рано загатна.
“Имаме идея за мир”, каза само Тръмп.
Той също така приписа войната - която започна с мащабна руска офанзива срещу Украйна през февруари 2022 г. - на “личностен сблъсък“ между Зеленски и Путин.
Защото не разбират! За Европа и САЩ Украйна и Русия са "един дол дренки", и много справедливо разсъждават. Кога едните и другите са се разделили в действията си спрямо Европа и САЩ?? 2-3 години и пак от същото, 10-20 години, 30-50 години? Кога?? И сега не им вярват...ако не беше Зеленски а някой друг никой ,никога нямаше да им повярват. 300 млрд, 1 трилн $ да им се даде-все тая, очаква се неблагододарсност ,както по време и след 2 Световна и комунизма! И на това се надяват Медияпулските тролове !
И двете страни да направели компромиси, казал Витков... Защо Украйна да прави компромис? Тя е несправедливо и подло нападната. Всеки ден избиват гражданите й и съсипват инфраструктурата й. Единственият компромис, който може да направи, е да не обеси Путин, Лавров и Медведев, когато влезе в Москва, а да ги застреля за да не се мъчат. Докога нормалният свободен свят ще прави компромиси с руснаците?
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Чип и Дейл не успяха да навият украинците да се предадат на човекоядците? Не може да бъде!
Зеля е пътник. Европа ще се промени тотално следващата година. Пари за Просякът Узурпатор от Киев вече няма да има.
Нямаше смисъл да горят керосина да ходят до пуйло. И аз можех да им кажа резултата.
Защото не разбират! За Европа и САЩ Украйна и Русия са "един дол дренки", и много справедливо разсъждават. Кога едните и другите са се разделили в действията си спрямо Европа и САЩ?? 2-3 години и пак от същото, 10-20 години, 30-50 години? Кога?? И сега не им вярват...ако не беше Зеленски а някой друг никой ,никога нямаше да им повярват. 300 млрд, 1 трилн $ да им се даде-все тая, очаква се неблагододарсност ,както по време и след 2 Световна и комунизма! И на това се надяват Медияпулските тролове !
И двете страни да направели компромиси, казал Витков... Защо Украйна да прави компромис? Тя е несправедливо и подло нападната. Всеки ден избиват гражданите й и съсипват инфраструктурата й. Единственият компромис, който може да направи, е да не обеси Путин, Лавров и Медведев, когато влезе в Москва, а да ги застреля за да не се мъчат. Докога нормалният свободен свят ще прави компромиси с руснаците?
Заленски им каза ама дали го разбраха? Московските комуналки да си купят одеала и да уплътнят прозорци и врати,че Ел Ниньо няма да помогне без ток и парно!
Утре... Президент Зеленски; Доброе утро россияне! Движуху заказывали? (Движуха поръчахте ли?)
Проблема ти е, че историята отдавна те е подминала, а ти още чакаш влака за сесесера.
Европа вече не е същата.. Мерц беше разгромен от АзГ. Буквално разгромен и е пътник.Г-н Бриджит и той си отива..И пари за Украйна вечер има да има.