Средната нетна заплата в България е най-висока в сравнение с всички наши съседни държави*

Може би е време да спрем да се оплакваме за всичко, защото за първи път в модерната ни история, през второто тримесечие на 2026 г., средната нетна заплата в България (след данъци) е най-висока в сравнение с всички наши съседни държави!

Ето как изглежда официалната статистика към второто тримесечие на тази година:

БЪЛГАРИЯ: ~1120 EUR (Официални данни на НСИ)

Румъния: ~1099 EUR (Официални данни на INS)

Гърция: ~1007 EUR (Данни по модела на ОИСР за 2026 година)

Сърбия: ~830 EUR

Северна Македония: ~680 EUR

Турция: ~600 EUR

Защо се случи това? Докато брутните (преди данъци) заплати в Румъния и Гърция са по-високи, България води по чист доход благодарение на най-ниския плосък данък (10%) и рекордния ръст на възнагражденията у нас с близо 10% на годишна база. Отделно и двете държави минават през очистителна криза, към каквато ние сме се запътили, но все още не сме там.

Тази ситуация може да се окаже временна по няколко причини. Едното е ако продължаваме да управляваме неразумно публичните си финанси. И например доходите в администрацията да изпреварват тези в частния сектор. Тогава в някой момент ще се наложи да "затягаме коланите".

Другото е, че заради дефицита на пазара на труда, заплатите изпреварват производителността, което пък създава проблеми с конкурентоспособността на българската икономика. Брутният ни вътрешен продукт на човек все още е по-нисък и от гръцкия, и от румънския. Така че може да се очаква известно охлаждане, което не значи, че ще изпуснем първото място, тъй като в Румъния не е охлаждане, а направо са влезли във фризера.

България си има много проблеми (корупция, раздута администрация), но и изключително динамична среда в редица отрасли, което всъщност дава увереност, че доходите ще растат.

Но когато политици твърдят, че да продължим да повишаваме минималната работна заплата с досегашните темпове е добра идея, нека да помислим дали това наистина е така или е по-добре да поспрем с популизма и да обърнем внимание на реалната икономика.

*Коментарът на депутата от "Демократична България" Владислав Панев е публикуван в личния му Фейбук профил. Заглавието е на Mediapool