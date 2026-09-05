Средната нетна заплата в България е най-висока в сравнение с всички наши съседни държави*

Може би е време да спрем да се оплакваме за всичко, защото за първи път в модерната ни история, през второто тримесечие на 2026 г., средната нетна заплата в България (след данъци) е най-висока в сравнение с всички наши съседни държави!
Ето как изглежда официалната статистика към второто тримесечие на тази година:
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БЪЛГАРИЯ: ~1120 EUR (Официални данни на НСИ)
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Румъния: ~1099 EUR (Официални данни на INS)
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Гърция: ~1007 EUR (Данни по модела на ОИСР за 2026 година)
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Сърбия: ~830 EUR
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Северна Македония: ~680 EUR
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Турция: ~600 EUR
Защо се случи това? Докато брутните (преди данъци) заплати в Румъния и Гърция са по-високи, България води по чист доход благодарение на най-ниския плосък данък (10%) и рекордния ръст на възнагражденията у нас с близо 10% на годишна база. Отделно и двете държави минават през очистителна криза, към каквато ние сме се запътили, но все още не сме там.
Тази ситуация може да се окаже временна по няколко причини. Едното е ако продължаваме да управляваме неразумно публичните си финанси. И например доходите в администрацията да изпреварват тези в частния сектор. Тогава в някой момент ще се наложи да "затягаме коланите".
Другото е, че заради дефицита на пазара на труда, заплатите изпреварват производителността, което пък създава проблеми с конкурентоспособността на българската икономика. Брутният ни вътрешен продукт на човек все още е по-нисък и от гръцкия, и от румънския. Така че може да се очаква известно охлаждане, което не значи, че ще изпуснем първото място, тъй като в Румъния не е охлаждане, а направо са влезли във фризера.
България си има много проблеми (корупция, раздута администрация), но и изключително динамична среда в редица отрасли, което всъщност дава увереност, че доходите ще растат.
Но когато политици твърдят, че да продължим да повишаваме минималната работна заплата с досегашните темпове е добра идея, нека да помислим дали това наистина е така или е по-добре да поспрем с популизма и да обърнем внимание на реалната икономика.
*Коментарът на депутата от "Демократична България" Владислав Панев е публикуван в личния му Фейбук профил. Заглавието е на Mediapool
Най-висока вероятно е и средната цена на живота в България. Нещата трябва да се разглеждат свързано. Не само кой колко получава, но колко струва месечната издръжка. Едно време при тошовизма, който изглежда се връща в България, имаше подобни залитания да се представя измисления напредък в строителството на социализма.
Как се повишава БВП?! С по-добра трудова дисциплина, дигитална грамотност и осведоменост за новостите в ежедневието ни, ще се повиши и производителността в сектора на услугите. С по-голям износ ще се компенсира огромния внос. Драги производители, най-продаваните стоки в световен мащаб са: мода, облекло и обувки, продукти за красота и здраве, технологични стоки, продукти за дома и домашните любимци. Дерзайте, търсете, изнасяйте навън! Това ви дава възможност да увеличите производството, за да печелите повече!