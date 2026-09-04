Радев: Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия

"Според мен Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия". Това каза премиерът Румен Радев в рамките на блицконтрола в Народното събрание, след като депутатът Георг Георгиев от ГЕРБ го обвини в "плахост и неготовност да бъде европеец".

Първа точка в дневния ред на депутатите за 4 септември беше блицконтролът. По правило в първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министър-председателят и неговите заместници отговарят на въпросите на депутати. Изказването на Радев дойде след въпрос на народния представител от ГЕРБ относно обвинението на правителството на Германия към Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг.

Българското външно министерство изрази "солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг", но не посочи конкретно Русия като виновник за разлика от други европейски страни.

"Заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки", каза Радев в петък.

"Българското Министерство на външните работи отговори адекватно и категорично – подкрепяме нашия икономически и инвестиционен партньор Германия", добави той.

Радев обясни, че с председателя на Европейския съвет Антонио Коща е обсъждал въпроса. "За мен това е безразсъдно действие", настоя премиерът. По думите му обаче, случаят е сложен и изключително тревожен.

"Обикновено, когато се изразяват категорични позиции след като има политически изявления, се дават конкретни факти по линия на службите. Такива към нас все още не са постъпили. На базата на разкритията около дрона се прави изводът, който води към руска хибридна атака – това е директното цитиране на формулировката от висшето германското ръководство", каза Радев и добави, че големият въпрос е дали Германия ще стои спокойно или ще отговори.

Именно след това обаче премиерът постави въпрос, който излиза далеч извън конкретния случай с дрона и засяга пряко европейската подкрепа за Украйна.

"Дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина руска територия, оръжия, произведени в Европа, с използването им чрез информация от Европа и инструктори от Европа. Дали това също не е безразсъдно?“, попита министър-председателят.

След това Радев разви тезата си с въпрос как би реагирала Русия, ако бъде атакувана дълбоко на своя територия. "Нека преценим сами, нека не си затваряме очите. И какво можем да очакваме, когато ние с нашите далекобойни оръжия се атакуват дълбоко в тила на друга държава? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори? Ето това е големият въпрос“, смята той.

Премиерът свърза тази теза и с по-широката си оценка за войната в Украйна. Според него Западът се стреми към конвенционална победа над Русия, без да отчита ядрения ѝ потенциал и развитието на хиперзвуковите оръжия. "Това, че колективният Запад се опитва да постигне конвенционална победа над Русия. Конвенционална, без да отчитаме факта, че тя е най-голямата ядрена сила и не можем да противостоим на нейните хиперзвукови оръжия“, посочи той.

По думите му именно подобна политика увеличава риска от разрастване на конфликта.

"Така че това увеличава риска. И аз мисля, че Европа трябва най-сетне да започне да калкулира риска“, смята премиерът.

Затова Радев призова за преговори между страните в конфликта: "И трябва час по-скоро да се седне на масата на преговорите, защото тази война разширява своя пространствен обхват и рискът расте всеки изминал ден.“

Георг Георгиев подчерта, че източникът на атаките е бил посочен много ясно от страна на Германия. "Русия стои зад това хибридно действие", каза той.

"Вие показвате плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на думата", обърна се Георгиев към Радев.

"Европа не е конкурс по конформизъм и ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия – нашият най-голям съюзник, но ние трябва да запазим частица разум", отговори премиерът.

Заявка за "дълбока трансформация в службите"

"Аз съм дал указания и в момента тече процес на дълбока трансформация в нашите служби – и структурна, и функционална, и се надявам в съвсем скоро време ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме", съобщи Радев по време на заседанието на Народното събрание.

Изказването дойде в отговор на въпрос на Атанас Атанасов от "Демократична България", който попита премиера какви действия ще предприеме за повишаване на надеждността на службите за сигурност, след като авторитетно френско издание въз основа на проучване им дало 0 точки за надеждност и ефективност.

"Аз от 10 години чета доклади за службите и мога да ви кажа, че процентът за некомплект за ДАР си е същият. Службата е обезпечена финансово, но там критериите за постъпване, критериите за работа явно са доста високи, така че това е една от причините службата да поддържа такъв некомплект", каза премиерът.

Относно оценките за българските служби, той заяви, че помощник-генералният секретар на НАТО е изразил изключително висока оценка и за ДАР, и за ДАНС. "Така че аз се базирам на неговата оценка", добави Радев и подчерта, че различни лидери и партньори са се изказвали винаги ласкаво.

Радев изтъкна, че председателят на ДАНС Пламен Тончев е получил най-високата награда от службите на САЩ, която се дава веднъж в годината само на една служба.

По думите му особено в ДАНС работата по специфични направления със специфични държави "се оценява изключително високо и партньорите ни ценят изключително високо тази информация и взаимодействието си с българските служби".

Премиерът все пак отчете нуждата от трансформация и обясни, че се работи за много по-висока ефективност. Той подчерта, че е изключително важно "да имаме високо ниво на технологично разузнаване, а това иска осигуреност, защото в повечето от случаите опонентите на нашите служби разполагат с много по-високи технологии отколкото ние".

В тази връзка, Радев заяви, че очаква парламентът да подкрепи технологичното обновяване на службите в бъдещия бюджет.

Атанасов напомни, че и председателят на ДАНС, и председателят на ДАР са назначения на Радев в качеството му на президент още от 2021 г. по предложение на служебното правителство на Стефан Янев.

Депутатът отбеляза още, че "само през миналата седмица има тежък провал с елементарна операция", визирайки случая случая с устройствата за заглушаване на GPS сигнала, установени в ресторант в столичния квартал "Драгалевци". "Не знам какви са тези промени, които предлагате. Но явно се налагат наистина радикални промени, защото ефективността е нула", добави той.

Радев от своя страна заяви, че не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация, от кого и как.

"Знам само, че КРС отиват първи – понеже те разполагат с тази апаратура", каза премиерът, като подобно на вътрешния министър Иван Демерджиев прехвърли вината за неуспеха да бъдат задържани устройствата на Комисията за регулиране на съобщенията.

Радев разказа, че служителите на КРС казвали "търсим един заглушител" пред ресторанта, когато ги попитали какво правят там. "Чак после се уведомяват служби, МВР и т.н. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща. Ето това са фактите в момента, колкото и да са смешни, но това е положението", обаясни той.