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Съд реши "Песен за Лена" да струва двойно на Слави Трифонов

1 коментар
Снимка: БГНЕС, архив
Слави Трифонов загуби и на втора инстанция делото за "Песен за Лена", която се разпространяваше в социалните мрежи и партийната телевизия на ИТН "7/8" в началото на 2023 г. Софийският апелативен съд реши да увеличи обезщетението на бившия депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова за въпросната песен двойно - на 40 000 лв.
 
На практика и първата, и втората инстанция постановяват в полза на Лена Бориславова. Първо Софийският градски съд (СГС) присъди на Бориславова 20 000 лв. по делото срещу "Седем-осми" АД на Слави Трифонов. Сегашното решение идва след жалба на "Седем-осми" срещу акта на СГС. Апелативните съдии обаче не отменят решението, каквото е желанието на фирмата на Трифонов, а увеличават обезщетението до пълния размер на исканата от Бориславова сума.
 
Освен това "Седем-осми" дължи и законна лихва от 28 февруари 2023 г. до окончателното плащане, както и 1200 евро разноски за адвокатското дружество на Бориславова.
 
В мотивите си тримата апелативни съдии посочват, че след появата на песента Бориславова е преживяла силен емоционален стрес, тревожност и притеснения. Съдът отчита и факта, че по това време тя е била в началния период на бременността си. Според свидетелските показания тя се е оттеглила от политически и обществени ангажименти, отказвала е интервюта и пътувания и е станала обект на подигравки заради текста на песента.
 
Магистратите, цитирани от БГНЕС, подчертават, че Бориславова е била публична личност и депутат, което е допринесло за широкото разпространение и обществения отзвук на произведението. Според съда продължаващата му достъпност увеличава интензитета и продължителността на претърпените от нея вреди.
 
Апелативният съд отхвърля и тезата, че песента е "народно творчество". Според магистратите съществуващо музикално произведение е било преработено чрез нов текст и персонализирани вулгарни изрази, насочени към Бориславова, което представлява ново произведение, създадено с цел "нейното унижение и уронване на авторитета ѝ".
 
Съдът приема и че Слави Трифонов е потвърдил в интервю, че сценаристите са създали текста и видеоклипа, а музиката е подготвена от Евгени Димитров. Решението на Апелативния съд в София подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд при наличие на законовите предпоставки.

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1 коментар

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  1. Bлaдo
    #1

    итЭнЭ-то излезе от политиката завинаги, но сега вече (цените - по 2) влезе в Еврозоната (((-:

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