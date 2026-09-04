Съд реши "Песен за Лена" да струва двойно на Слави Трифонов

Слави Трифонов загуби и на втора инстанция делото за "Песен за Лена", която се разпространяваше в социалните мрежи и партийната телевизия на ИТН "7/8" в началото на 2023 г. Софийският апелативен съд реши да увеличи обезщетението на бившия депутат от ПП-ДБ Лена Бориславова за въпросната песен двойно - на 40 000 лв.
Освен това "Седем-осми" дължи и законна лихва от 28 февруари 2023 г. до окончателното плащане, както и 1200 евро разноски за адвокатското дружество на Бориславова.
В мотивите си тримата апелативни съдии посочват, че след появата на песента Бориславова е преживяла силен емоционален стрес, тревожност и притеснения. Съдът отчита и факта, че по това време тя е била в началния период на бременността си. Според свидетелските показания тя се е оттеглила от политически и обществени ангажименти, отказвала е интервюта и пътувания и е станала обект на подигравки заради текста на песента.
Магистратите, цитирани от БГНЕС, подчертават, че Бориславова е била публична личност и депутат, което е допринесло за широкото разпространение и обществения отзвук на произведението. Според съда продължаващата му достъпност увеличава интензитета и продължителността на претърпените от нея вреди.
Апелативният съд отхвърля и тезата, че песента е "народно творчество". Според магистратите съществуващо музикално произведение е било преработено чрез нов текст и персонализирани вулгарни изрази, насочени към Бориславова, което представлява ново произведение, създадено с цел "нейното унижение и уронване на авторитета ѝ".
Съдът приема и че Слави Трифонов е потвърдил в интервю, че сценаристите са създали текста и видеоклипа, а музиката е подготвена от Евгени Димитров. Решението на Апелативния съд в София подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд при наличие на законовите предпоставки.
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итЭнЭ-то излезе от политиката завинаги, но сега вече (цените - по 2) влезе в Еврозоната (((-: