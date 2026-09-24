България подписа изявление срещу Русия и в подкрепа на Украйна (обновена)

"Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното на политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции", каза тя.
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Според Йотова Русия и Украйна трябва да участват в дебата за сигурността и бъдещето на Европа след края на войната. Тя определи войната в Украйна като "основното предизвикателство пред Европа" и заяви, че страните от Стария континент трябва да бъдат активен участник със свое предложение за следвоенната архитектура на сигурността.
Тя отново посочи, че няма военно решение за войната.
"Ще бъде безотговорно, ако след края на войната в Украйна не сме в състояние да предложим на европейските граждани нищо по-добро от нова Студена война или нещо по-лошо", каза Йотова.
Според нея военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, с който да се гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.
По думите на Йотова е необходима визия за бъдещето по формулата "Европа на мира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност".
Сигурността в Черно море
Сред другите основни теми в речта на Йотова беше сигурността в Черноморския регион.
"Войната между Русия и Украйна излезе извън териториалните води на страните в конфликта, което днес засяга пряко България“.
Тя обяви, че България е започнала подготовка на инициатива за сигурността на Черно море с участието на държавите от региона и други заинтересовани страни.
Целта ѝ е осигуряването на свободното и безопасно корабоплаване.
"Убедени сме, че тази тема заслужава вниманието на Организацията на обединените нации", заяви Йотова.
По думите ѝ войната в Украйна и други конфликти вече пряко засягат България.
"Мирът и сигурността са наша отговорност. В условията на конфликти, които отнемат живота на хиляди хора и оставят след себе си огромни разрушения, трябва да засилим усилията си за предотвратяване и прекратяване на военните действия", каза тя.
Мирът, сътрудничеството и нуждата от промени в ООН
В речта си държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването.
Сред акцентите бяха още правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нужда от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.
Йотова се обяви против двойните стандарти за "малки и големи държави". По думите ѝ България ще продължи да бъде последователен защитник на този ред и на една силна, ефективна и активна ООН.
"Бъдещето няма да принадлежи непременно на най-силните, то ще принадлежи на онези, които успеят да изградят доверие. Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът – по-силен от езика на омразата, а мирът – по-силен от войната. И България е готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност", завърши Йотова.
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54 коментара
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България е в ЕС, и няма къде да ходи. Йотова призовава за мир и дипломатично решение , което е разумно и балансирано, но всичко се решава от клявките в Брюксел, и в това се състои трагедията на ЕС
А ти за умен ли се имаш бе износличковшя , а пък и за храбър , ще ги пориш ли на фронта ,примитив нищожен. Не може човек да им на простотията на тия нищожества бе. Срамна работа е България с всички тия простаци и примитиви по долу бе. Родителите им простаци, родили други простаци , гадно невежо племе
Йотова, Фейсбук: Не съм подписвала съвместното изявление на Съвета за сигурност на ООН :):):):):) :):):):):) :):):):):) На това май му се вика биполярно разстройство
В армията не взимат слабоумни, така че не се притеснявай - освободен си от военна служба по медицински причини.
Не е добре президентът да е с мозъчно увреждане. Милосърдната другарка Мафиотова въобще не разбира какво се случва и ни прави за смях.
Никаква жал за фашисти и нацисти през 21 век. Като искате война премитиви ненормални ще я обявите, страхливи пжмшари, ш ще влезете в бой , собствена си живот да рискувате на бойното поле , келеши
Нека, нека. Нека опитат и това, за да събудят вече свикналия на мирен живот европеец да се въоръжи и да влезе в режим "унищожение на гамени". В предвоенно време живеем. Дълго се пали тоя пожар, но накрая ще се наложи да се гаси с огромна мобилизация и за съжаление без грам пощада към копейки, чебурашки и матрьошки от всяка присъдружна на кремъл държава. Яко очистително ще е, отново ще паднат милиони жертви, вероятно този пък повече цивилни, отколкото военни, но с руZZия Европа ще се справи един път …
за поне следващите 100 години напред. Засега утешително е, че паленето ще продължи дотогава, докато на някой в Европа не му писне и се наеме да нанесе първия сериозен удар по кремъл. А те това чакат, за да могат да оправдаят войната отново като "велика отечествена". Боже, колко грозен ум трябва да имат джуджетата кремълски, каква черна душа, какъв дявол ги е срл там...
Ако го питаш защо живее на планетата Земя, не може да ти отговори, не знае за какво живее, толкова просто и примитивно
F-f-f-f-6-6-6-6... Пльок! В москалските блатни миаZми, Feкални, Vонящи!...
Докато не се разкара тая пасмина от ненормалници в Брюксел , България светъл ден няма да види. Може да има ЕС , но не и с тия клявки, каи и урсули, толкова обидна история е това, все едно не са останали нормални и порядъчни хора. Бахти и несадърното ,безпроствено и бездарно племе , негодно племе. Помиари