България подписа изявление срещу Русия и в подкрепа на Украйна (обновена)

България и още 50 държави подписаха изявление в подкрепа на Украйна и осъдиха руската агресия.

Документът беше представен в централата на ООН в Ню Йорк от Върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

"Ние сме солидарни с Украйна, докато тя продължава да се изправя срещу водената от Русия агресивна война. Дълбоко сме обезпокоени от ескалацията от страна на Русия срещу цивилното население и гражданската инфраструктура в цяла Украйна, причинила рекордно висок брой жертви през последните месеци. Призоваваме за пълно спазване на международното хуманитарно право, търсене на отговорност и защита на цивилното население”, се посочва в общата позиция.

Правителството на Румен Радев вече спря военната и финансова помощ за Украйна. Освен това обяви резерви към поредния пакет европейски санкции срещу Русия. България поддържа европейското единство и в тази връзка се присъедини към декларацията за Украйна, публикувана в ООН, казаха от Министерството на външните работи (МВнР) в писмена позиция. Над 50 държави подписаха публикуваната преди заседание на Съвета за сигурност на ООН в Ню Йорк декларация, призоваваща Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори по същество. От март 2025 г. Украйна се е съгласила на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня. "Призоваваме Русия най-сетне да направи същото като необходима стъпка към дипломация по същество и преговори, които да доведат до мир", се посочва в текста. Според списък, поместен на сайта на Министерството на външните работи на Украйна, България е сред общо 51 държави, подписали декларацията. Изявлението е било подписано от всички 27 страни членки на Европейския съюз (ЕС), както и от самия ЕС. От балканските държави в списъка не фигурират Турция, Сърбия и Косово. От Министерството на външните работиизлязоха с писмена позиция, в която се казва, че страната ни поддържа европейското единство и затова се е присъединила към декларацията. Изявлението съдържа принципни позиции в защита на международното право и призив за мир, които България последователно подкрепя, се отбелязва в текста. От Министерството на външните работи подчертават, че българската национална позиция не е била отразена в пълнота в декларацията. Позицията на страната ни беше представена от президента Илияна Йотова, която оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН, в изказването ѝ на форума, припомнят от МВнР.

Малко по-рано българският държавен глава Илияна Йотова заяви в речта си от трибуната на Общото събрание на ООН, че мир в Украйна е възможен, но това не може да се случи без участието на Москва и Киев.

"Крайно време е да прехвърлим конфликта от военното на политическото и дипломатическото поле. Това означава преговори, за които е необходим диалог и поне минимална степен на доверие, подкрепено със съответните гаранции", каза тя.

Според Йотова Русия и Украйна трябва да участват в дебата за сигурността и бъдещето на Европа след края на войната. Тя определи войната в Украйна като "основното предизвикателство пред Европа" и заяви, че страните от Стария континент трябва да бъдат активен участник със свое предложение за следвоенната архитектура на сигурността.

Тя отново посочи, че няма военно решение за войната.

"Ще бъде безотговорно, ако след края на войната в Украйна не сме в състояние да предложим на европейските граждани нищо по-добро от нова Студена война или нещо по-лошо", каза Йотова.

Според нея военната сигурност следва да бъде допълнена с втория стълб на сигурността – договорно-правния, с който да се гарантира, че укрепването на отбранителния потенциал ще носи повече сигурност, а не нова надпревара във въоръжаването.

По думите на Йотова е необходима визия за бъдещето по формулата "Европа на мира чрез възпираща отбрана и споделена сигурност".

Сигурността в Черно море

Сред другите основни теми в речта на Йотова беше сигурността в Черноморския регион.

"Войната между Русия и Украйна излезе извън териториалните води на страните в конфликта, което днес засяга пряко България“.

Тя обяви, че България е започнала подготовка на инициатива за сигурността на Черно море с участието на държавите от региона и други заинтересовани страни.

Целта ѝ е осигуряването на свободното и безопасно корабоплаване.

"Убедени сме, че тази тема заслужава вниманието на Организацията на обединените нации", заяви Йотова.

По думите ѝ войната в Украйна и други конфликти вече пряко засягат България.

"Мирът и сигурността са наша отговорност. В условията на конфликти, които отнемат живота на хиляди хора и оставят след себе си огромни разрушения, трябва да засилим усилията си за предотвратяване и прекратяване на военните действия", каза тя.

Мирът, сътрудничеството и нуждата от промени в ООН

В речта си държавният глава коментира и кризата в Близкия изток, като отдаде почит на загиналия в Газа капитан Марин Маринов. Тя предупреди за нови заплахи пред ядрената сигурност и потвърди ангажимента на България към неразпространението и разоръжаването.

Сред акцентите бяха още правата на децата и жените, борбата с дезинформацията и езика на омразата, както и нужда от реформа на Съвета за сигурност на ООН с допълнително място за Източна Европа.

Йотова се обяви против двойните стандарти за "малки и големи държави". По думите ѝ България ще продължи да бъде последователен защитник на този ред и на една силна, ефективна и активна ООН.

"Бъдещето няма да принадлежи непременно на най-силните, то ще принадлежи на онези, които успеят да изградят доверие. Няма по-голяма отговорност пред нашите народи от това да предадем на следващите поколения свят, в който сътрудничеството е по-силно от противопоставянето, диалогът – по-силен от езика на омразата, а мирът – по-силен от войната. И България е готова да допринася за това не само като потребител на сигурност, а като създател на сигурност", завърши Йотова.