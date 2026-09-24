Забелязано в България: Влак лети със 160 км/ч

Невероятно, но факт - доживяхме влак в България да се движи със 160 км час. Засега само в участъка между Пловдив и Септември. Първото високоскоростно пътуване се състоя днес и беше демонстрационно по инициативата "От европейските инвестиции до реалното пътуване".

Експериментът имаше за цел да покаже съвместната работа по различни европейски програми и проекти - възстановената жп мрежа, новите 5 влака, внедрената система за контрол (ERTMS - Европейска система за управление на железопътния трафик) и обновените железопътни гари.

"Вярно - влакът не развива скорост от над 460 км/ч, както китайските по жп линията Пекин - Шанхай, и дори като френските от над 330 км/ч, но за България си е рекорд", коментираха въодушевено първите пътници. Досега с най-висока скорост - от 130 км/ч, препускаха германските мотриси на "Сименс" и то само на участъци, където това е възможно, коментираха машинисти пред Mediapool.

Спазен график

Новата мотриса на "Шкода" потегли точно в 11:05 часа от жп гарата в Пловдив и още в началото ускори до 160 км/ч, преди да премине през гара Тодор Каблешков пет минути по-късно.

Влакът-стрела (по български стандарт - б.а.) премина през гарите Стамболийски (11:14 ч), Огняново (11:18 ч), Пазарджик (11:22 ч) и акостира на обновената гара в Септември три минути по-рано от разписанието - в 11:27 часа - нещо рядко срещано по българските железници. Това установи репортер на Mediapool, който усети адреналина на краткото пътешествие.

Невероятно, но факт - новите влакове се движат със 160 км/ч по българските релси Сн.Mediapool

Равносметката - разстоянието от близо 54 км беше взето за 22 минути, докато с влаковете на "Сименс" отнема около 40 минути по разписание. Трябва да се вземе предвид и фактът, че мотрисата на "Шкода" не спря на нито една спирка, отбелязаха любители на железницата пред Mediapool, които бяха успели да се запишат на първото демонстрационно пътуване.

Пътуващите във влака залагаха дали мотрисата "Шкода" ще успее да вдигне повече от 160 км/ч. Но по-висока от тази скорост не беше показана на таблото вътре в мотрисата. Влакът ускоряваше до 158 - 159 км/ч, след което намаляваше при преминаването транзит през гарите.

Въпреки че мотрисите "Шкода" могат да вдигнат до 200 км/ч, на българските влакове е сложена защита, която не позволява по-висока скорост, обясниха железничари. Причината е, че релсите ни са обновени за проектна скорост от 160 км/ч.

Влаковете

Петте нови влака "Шкода" закупени със средства по програма "Транспортна свързаност", финансирана от фондовете за сближаване на Европейския съюз. Стойността на целия проект е около 78.7 млн. евро.

Заедно с доставените 20 мотриси "Шкода", които бяха купени по Плана за възстановяване и устойчивост, общият брой на новите чешки влакове, които се движат по българските релси вече е 25.

Влаковете са комфортни, удобни, с над 300 седящи места, имат всички системи за безопасност, както и Wi-Fi и видеонаблюдение.

Заместник-министърът на транспорта Цвета Тимева, която се повози във влака, призова всички, които ползват услугите на БДЖ, да ги пазят. Причината - скоро след тръгването им през август първите мотриси бяха нашарени със спрей.

Непрекъснато постъпват сигнали за вандалски прояви, но се подготвят законодателни промени за по-строги наказания, каза Цвета Тимева.

Освен 25-те нови мотриси на "Шкода", Министерството на транспорта закупи още 35 мотриси от френската компания "Алстом". От тях 12 вече се движат по българските релси, като средствата за тях дойдоха от Националния план за възстановяване и устойчивост. Останалите 23 влака ще пристигнат до май 2027 г., каза Цвета Тимева. Средствата за тях ще дойдат от Социалния фонд за климата.



12 влака на "Алстом" също се движат по българските релси Сн.Mediapool

Тази допълняемост на европейските програми и фондове показва как те служат, за да подобрят качеството на живот на гражданите, осигурявайки бърз, безопасен и екологичен транспорт, каза Йорданка Чобанова - ръководител на представителството на Европейската комисия в България.

За 20 години членство на страната ни в Европейския съюз е рехабилитирана над 370 км железопътна мрежа, посочи тя. Това е твърде малко на фона на заявените амбиции от българските власти, които през миналия програмен период 2014 - 2020 г. не успяха да завършат изцяло нито един жп участък.

Пътниците

Освен политици, железничари и журналисти в първото демонстрационно пътуване с влак със 160 км/ч се включиха и любители на железопътния транспорт.

"Много са хубави новите влакове, но трябва да бъдат опазени", каза Иван Арбалиев пред Mediapool. Той успял да се снабди с билет, след като подал заявка онлайн до Управляващия орган на програма "Транспортна свързаност". Според него е необходимо да има физическа охрана поне в "рисковите" влакове, за да се опазят чисти и от вандалски прояви.

В мотрисата имаше и група от около 15 студенти по транспорт от Техническия университет в Пловдив. Третокурсниците обясниха пред Mediapool, че днес точно имали лекция по железопътен транспорт и какво по-добро обяснение за подвижния състав от практическото обучение.



Най-малкият пътник във влака беше заедно с родителите си Сн.Mediapool

Във влака беше "малък юнак" заедно с родителите си. Таткото се оказа, че работи в Национална компания "Железопътна инфраструктура" и ръководи европейските проекти.

Машинистът

Вече около стотина машинисти са преминали курсове, за да могат да карат новите влакове. Днес честта да "лети" със 160 км/ч се падна на машиниста Петър Костов, който има 28 години трудов стаж в желзниците. Той е минал 5-дневно обучение първо в Чехия, а след това още толкова дни и в България. В допълнение има и още 40 часа "кормуване" на влак.

Преминал е и обучение за френските мотриси "Алстом", но до Румъния или Франция не е ходил. Практиката се е провела в България.

Машинистът Петър Костов е много доволен от новите влакове Сн. Mediapool

"Няма място за сравнение със старите влакове. Новите са много по-удобни, сигурни, иновативни и в помощ на машиниста", каза Петър Костов пред Mediapool.

По думите му техниката е отлична. "И в дебелите книги е заложен период на разработка. С всичко ново е така, включително и като си купиш нова кола", коментира машиниста.

Въпросът ми е по повод твърденето на транспортния министър Георги Пеев, че 6 от мотрисите на "Шкода" са дали дефекти. Проблем имаше и с влак на "Алстом". В крайна сметка се оказа, че машинистите все още не знаят всичко, учат се, отделно се напасват системите спрямо температурите. Високите градуси навън са се оказали проблем не само за чешките влакове, но и за германските, чиито климатици например отказват да работят над 35 градуса, защото така са програмирани.

Всички проблеми се отстраняват бързо. На място има чешки експерти, тъй като "Шкода" и "Алстом" имат договори да обслужват машините в продължение на 15 години. Успоредно с това чешките специалисти обучават и български колеги, казаха железничари.