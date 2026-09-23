Около 2/3 от учителите не одобряват да има по 1 учебник на предмет

63.1% от учителите не виждат бъдещето на образованието в ограничаването до един задължителен учебник или подкрепят още по-свободен модел без задължителни учебници. Това показват данните на националното проучване на синдикат "Образование", които са потърсили мнението на преподавателите по различни образователни въпроси.

Информацията че, близо 2/3 от учителите не одобряват въвеждането на един учебник идва на фона на идеите на управляващите за въвеждане на само един учебник по история, български език и литература и география.

Идеята беше публично обявена от премиера Румен Радев при откриването на учебната година на 15 септември.

Неочаквани и неясни промени

Според проучването на синдиката над 95% от учителите смятат, че промените в образованието идват неочаквано и без ясна стратегическа цел и недостатъчно планиране.

Тези данни пък идват на фона на разглеждането на различни образователни промени в парламентарната образователна комисия.

Половината учители вярват в минисята на "Добродетели и религии"

Една от първите теми пред депутатите в образователната комисия беше въвеждането на религията в училище. Идея, която разбуни духовете още през миналата година, когато беше предложена от тогавашния образователен министър от ГЕРБ Красимир Вълчев.

През юни Румен Радев даде заявка за въвеждане на предмет "Добродетели и религии" в училище, а месец след това депутатите от "Прогресивна България" оформиха предложенията си в законопроект, който скоро ще бъде разгледан и гласуван в парламента.

Малко над половината учители (51.3%) смятат, че предметът "Добродетели и религии" ще изпълни своята мисия за утвърждаване на толерантност, смирение и човечност в българското училище. 35,2% от учителите изпитват сериозни съмнения в това.

Проблемите с дисциплината

Най-голямо единодушие сред учителите има по темата за дисциплината. 98% от тях са "за" повече правомощия на учителя по отношение на дисциплината и за по-голяма отговорност на родителите.

95.3% от анкетираните смятат, че учителят изпълнява несвойствени административни, социални, охранителни и здравни дейности, които нямат място в същността на професията. Едва под 2% от учителите усещат реално намаляване на подобна административна тежест.

Над 90% анкетираните споделят мнението, че че оценяването на педагогическия специалист единствено въз основа на документи е една от най-големите грешки в образованието.

По отношение на финансирането на образователната система учителската общност изразява неодобрение към намаляването на средствата от БВП за образование от 4,5 към 4 процента от правителството за 2027 година.

63.6% процента от учителите заявяват, че не са готови да чакат до 2030 г. за поддържането на възнраграждение от 125% на средната брутна работна заплата, докато 25 процента проявяват толерантност към неизпълнението на обещанието.

61,4% подкрепят връщането на 8. клас в основното образование, а 24,3% са против. Изключването на учители и директори от комисиите за конкурси за избор на директори на образователни институции също среща масово неодобрение. Само 2,9% приемат настоящото статукво.

Училището губи мисията си

Сред най-тревожните показатели в проучването на Синдикат "Образование" е, че 95,8% от анкетираните учители смятат, че училището губи историческата си мисия и постепенно се превръща във "фабрика за социални услуги". Само 3,6% са убедени, че съвременното училище е съхранило своята мисия.

По думите на председателя на Синдикат "Образование" Юлиян Петров анкетата очертава няколко послания.

"Учителят иска реални инструменти и правомощия за поддържане на дисциплината и учителят настоява за по-голяма отговорност на родителите. Учителската общност категорично не приема намаляването на дела на средствата за образование. Учителите отхвърлят претоварването с несвойствени функции и не разпознават в промените достатъчно ясна стратегия, последователност и дългосрочно планиране", посочва той цитиран от БТА.

Според анкетата най-очакваните от учителите промени са необходимостта от реална родителска отговорност, като това включва финансови и административни санкции при грубо нарушаване на училищните правила от ученика и намаляването на съдържанието, фактологията и обема на учебния материал.