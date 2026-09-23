Около 2/3 от учителите не одобряват да има по 1 учебник на предмет

63.1% от учителите не виждат бъдещето на образованието в ограничаването до един задължителен учебник или подкрепят още по-свободен модел без задължителни учебници. Това показват данните на националното проучване на синдикат "Образование", които са потърсили мнението на преподавателите по различни образователни въпроси.
Информацията че, близо 2/3 от учителите не одобряват въвеждането на един учебник идва на фона на идеите на управляващите за въвеждане на само един учебник по история, български език и литература и география.
Идеята беше публично обявена от премиера Румен Радев при откриването на учебната година на 15 септември.
Неочаквани и неясни промени
Според проучването на синдиката над 95% от учителите смятат, че промените в образованието идват неочаквано и без ясна стратегическа цел и недостатъчно планиране.
Тези данни пък идват на фона на разглеждането на различни образователни промени в парламентарната образователна комисия.
Половината учители вярват в минисята на "Добродетели и религии"
Една от първите теми пред депутатите в образователната комисия беше въвеждането на религията в училище. Идея, която разбуни духовете още през миналата година, когато беше предложена от тогавашния образователен министър от ГЕРБ Красимир Вълчев.
През юни Румен Радев даде заявка за въвеждане на предмет "Добродетели и религии" в училище, а месец след това депутатите от "Прогресивна България" оформиха предложенията си в законопроект, който скоро ще бъде разгледан и гласуван в парламента.
Малко над половината учители (51.3%) смятат, че предметът "Добродетели и религии" ще изпълни своята мисия за утвърждаване на толерантност, смирение и човечност в българското училище. 35,2% от учителите изпитват сериозни съмнения в това.
Проблемите с дисциплината
Най-голямо единодушие сред учителите има по темата за дисциплината. 98% от тях са "за" повече правомощия на учителя по отношение на дисциплината и за по-голяма отговорност на родителите.
95.3% от анкетираните смятат, че учителят изпълнява несвойствени административни, социални, охранителни и здравни дейности, които нямат място в същността на професията. Едва под 2% от учителите усещат реално намаляване на подобна административна тежест.
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Над 90% анкетираните споделят мнението, че че оценяването на педагогическия специалист единствено въз основа на документи е една от най-големите грешки в образованието.
По отношение на финансирането на образователната система учителската общност изразява неодобрение към намаляването на средствата от БВП за образование от 4,5 към 4 процента от правителството за 2027 година.
63.6% процента от учителите заявяват, че не са готови да чакат до 2030 г. за поддържането на възнраграждение от 125% на средната брутна работна заплата, докато 25 процента проявяват толерантност към неизпълнението на обещанието.
61,4% подкрепят връщането на 8. клас в основното образование, а 24,3% са против. Изключването на учители и директори от комисиите за конкурси за избор на директори на образователни институции също среща масово неодобрение. Само 2,9% приемат настоящото статукво.
Училището губи мисията си
Сред най-тревожните показатели в проучването на Синдикат "Образование" е, че 95,8% от анкетираните учители смятат, че училището губи историческата си мисия и постепенно се превръща във "фабрика за социални услуги". Само 3,6% са убедени, че съвременното училище е съхранило своята мисия.
По думите на председателя на Синдикат "Образование" Юлиян Петров анкетата очертава няколко послания.
"Учителят иска реални инструменти и правомощия за поддържане на дисциплината и учителят настоява за по-голяма отговорност на родителите. Учителската общност категорично не приема намаляването на дела на средствата за образование. Учителите отхвърлят претоварването с несвойствени функции и не разпознават в промените достатъчно ясна стратегия, последователност и дългосрочно планиране", посочва той цитиран от БТА.
Според анкетата най-очакваните от учителите промени са необходимостта от реална родителска отговорност, като това включва финансови и административни санкции при грубо нарушаване на училищните правила от ученика и намаляването на съдържанието, фактологията и обема на учебния материал.
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6 коментара
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Тук става въпрос за история, география и български език и литература, ане за Питагоровата теорема и законите на Нютон и Ом. Трябва да се чете по-подробно по въпроса.
Не съм съгласна с това мнение на "2/3 от учителите". Какви различни учебници може да има по математика , физика ? Сега учебниците им са напълнени с картинки , които не допринасят за правилата в точните науки, разсейват ги . Погледнато реално и останалите учебници имат точни знания. Сега има разни историци , които се позовават на собственото си мнение за определени събития, но истината е една и да не се пробват да я пригодят към тяхните мръсни цели.
Един учебник, но трябва да се създадат и ТВУ-та, и помощни училища. Трябва също изоставащите ученици да повтарят или поне да се преместват в професионални училища.
"Добродетелта е морално превъзходство, трайно, положително качество на характера, което те подтиква да вършиш добро и да постъпваш правилно." ДОБРОДЕТЕЛИ: благоразумие, справедливост, умереност, смелост, вяра, надежда, любов, мъдрост, човечност, трансцедентност. Нека създателите на проекта "Добродетели и религии" да обяснят как децата ще стигнат до философското понятие добродетел, ще го вградят в характера си и ще вършат добри дела?!
ДИСЦИПЛИНАТА на Запад: 1) ясни правила, разписани от учениците и родителите. 2) градация на последствията: устно предупреждение, задържане след часовете, отнемане на привилегии, временно отстраняване от училище. 3) възстановяване на вредата. 4) ограничаване на технологиите. 5) глобяване на родителите за неуважителни отсъствия.
Червената баба Янка Простакева и тя да подкрепи Гадев.