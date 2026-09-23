Елементите на човешката психика според Фройд ще са част от изпита по БЕЛ след 10. клас

"Запишете трите елемента на човешката психика според психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд". Подобни задачи вече ще бъдат част от националното външно по български език и литература след 10 клас.

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува моделите на изпитите след 4., 7. и 10. клас за предстоящата учебна 2026-2027 г., а сред примерните задачи се отличават нововъведените след скорошните промени.

Още през юли стана ясно, че от тази учебна година националното външно оценяване по български език и литература в 10. клас ще включва и няколко задачи по история и философия.

Така през май на десетокласниците може да им се налага да отговарят на въпроси за елементите на човешката психика според Фройд, разликата между картините "Черен квадрат" на Казимир Малевич и "Раждането на Венера" на Сандро Ботичели или да търсят подходящо описание за секуларизацията.

Тестът по БЕЛ в 10 клас. вече ще включва общо 22 задачи, от които 18 с избираем и свободен отговор, проверяващи компетентности по български език и литература и 4 задачи с избираем и кратък свободен отговор, ориентирани към обучението по история и цивилизации и философия. Децата ще имат на разположение два часа, за да се справят с всички задачи.

Въпросите по история ще проверяват знания за следните исторически периоди:

Българско възраждане (XVIII – XIX в.)

България от Освобождението до края на Втората световна война •

Светът от Първата световна война до 1945 г. •

България след Втората световна война до 1989 г

А въпросите по философия ще обхаващ теми като:

Личност и себепознание

• Свобода, норма и човешки цели

Красотата и изкуството като философски проблеми

Език и критическо мислене

Политическа философия и философия на правото

Ще бъде увеличена и продължителността на изпита, който става два часа.

През май 2026 г. десетокласниците решаваха общо 21 задачи по БЕЛ в рамките на 90 минути. 13 от тях бяха с избираем отговор, а 5 - с кратък свободен отговор. Учениците имаха и по една задача за редактиране, разширен свободен отговор за формулиране на антитеза и създаване на текст (резюме, заявление или CV).

При изпита по математика има промени само в броя на задачите, които ще бъдат 16 вместо 18.

Миналата учебна година десетокласниците за първи път имаха изпит в интегриран формат, който включваше задачи по биология, химия, физика, физика и строномия, география и икономика.

Този вид задачи остават и през учебната 2026/2027. Задачите, които са изцяло в областта на математиката ще са десет, докато останалите 6 ще включват и другите предмети. Учениците имат на разположение 2 часа.

Те ще трябва намерят какъв процент от растенията ще имат обла форма на плода при кръстосване на два вида грах:

Без промени при останалите изпити

За четвъртокласниците промени няма да има, както се разбра още през юни.

На изпита по БЕЛ след 4. клас учениците ще имат един час да решат общо 25 задачи със свободен и избираем отговор. Например те ще трябда да открият и рекактират грешките от кратък текст.

Задачите по математика за четвъртокласниците също са 25. Тези с избираем отговор са 16, а тези с кратък кратък свободен отговор – 4. Има и четири задачи с разширен свободен отговор , катко и една задача с разширен свободен отговор, съдържаща три подусловия. За решаването на всички задачи учениците имат един час.

При седмокласниците също няма да има промени, въпреки изказване на зам.-министъра на образованието Taня Панчева през юни за обмисляне на идеи в тази посока.

На изпита по математика учениците ще трябва да се справят с общо 24 задачи. 14 са с избираем отговор, 7 – с кратък свободен отговор и 3 със свободен отговор, при които от учениците се изисква да опишат и да аргументират изпълнението на определена математическа задача с аналитико-синтетичен характер. Изпитът е разделен в две части по 90 минути всяка.

Изпътът по български език включва общп 26 задачи. От тях 18 с избираем отговор, 6 задачи са с кратък свободен отговор, една с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст. Изпитът е разделен на две части, като първата е 75 минути, а втората – 90.