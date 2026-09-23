Президентът на Азербайджан помилва французин, след като ЕС отмени санкциите срещу руски милиардер

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев днес помилва френски гражданин, осъден за шпионаж, ден, след като Европейският съюз отмени санкциите срещу руския милиардер Алишер Усманов след предполагаем натиск над Баку, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Французинът Мартен Райън беше осъден на десет години затвор през март.

Трима европейски дипломати заявиха пред Ройтерс, че Париж е дал да се разбере неофициално, че Баку използва въпроса със санкциите срещу Усманов, за да окаже натиск върху Франция във връзка със случая с двама френски граждани, задържани в Азербайджан.

Това твърдение беше отхвърлено от Баку.

Според указ на азербайджанския президент Илхам Алиев, публикуван днес, Мартен Райън е сред 20-те души, които са били помилвани, и е единственият френски гражданин, който се е възползвал от решението.

Френското Външно министерство приветства освобождаването от Азербайджан на френския гражданин Мартен Райън като хуманитарен жест, можещ да проправи пътя към подобряване на отношенията между двете страни, предаде Ройтерс.