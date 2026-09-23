Слави Трифонов бутна паметната плоча на Петрохан. Майката на загиналия Златков поиска разследване

Лидерът на ИТН Слави Трифонов е разрушил паметната плоча, поставена от близките на загиналите в хижа "Петрохан" и край връх "Околчица". За това се похвали самият той в социалните мрежи. Трифонов пусна и снимка на бутнатия паметник, а журналистът Мартин Карбовски написа, че също е присъствал.

Няколко часа по-късно Ралица Асенова, майка на Николай Златков отиде на място и обяви пред БНТ и Нова телевизия, че е извършено престъпление. Тя поиска прокуратурата да се самосезира.

Без разрешение

Плочата бе поставена от Асенова и други роднини в началото на април. Тя се намира на разклона към пътя за хижата. Още тогава самата тя заяви, че нямат разрешение за поставянето ѝ, а и нямат намерение да искат такова. Аргументът ѝ бе, че достъпът до хижата, която е частна собственост, по онова време бе невъзможен. През април там все още се извършваха следствени действия.

"Нямаме разрешително за това и не смятаме да искаме такова от никого. Просто защото на нас не ни се разрешава да се качим до хижата, която вече повече от два месеца е блокирана и достъпът до нея е невъзможен. Ние не можем да поставим тази плоча в имота на нашите убити близки там. От друга страна, вече два месеца спрямо нас се извършват неправомерни действия по всякакъв начин. Нарушават се човешките ни права ежедневно – от кого ли не и от какви ли не официални лица. Затова смятам, че имаме пълното право да поставим плочата там, където решим", заяви на 8 април Асенова.

Така плочата бе поставена извън границите на частния имот. Досега нито една институция не е реагилирала, поне не публично. През последните дни обаче Трифонов призоваваше община Берковица да премахне плочата, тъй като била незаконна.

Ако трябва, ще го направя пак

Миналата седмица, след месеци мълчание, прокуратурата и МВР дадоха пресконференция, на която бе представена една от основните експертизи по разследването. Сред авторите ѝ е криминалният психолог Росен Йорданов, бивш служител на МВР, многократно участвал в събития на ГЕРБ.

Според експертното заключение лидерът на групата Ивайло Калушев е основният виновник за трагедията. Йорданов твърди, че Калушев е предизвикал самоубийствата в хижата, а след това лично е застрелял 23-годишния Златков и 15-годишния Алекс Макулев при Околчица. После сам е сложил край на живота си.

Йорданов твърди, че Клаушев е взел това решение, защото през последните месеци финансовата подкрепа за групата му намалявала. Освен това бил направен опит да бъде привлечено едно непълнолетно момиче. Баща ѝ обаче разбрал, че Калушев и останалите са предлагали на дъщеря му да участва в сексуални практики и ги заплашил, че ще подаде сигнал до МВР.

В сряда бившият шоумен и настоящ партиен лидер обяви, че е взел нещата в свои ръце и е разрушил плочата.

"Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан", написа той.

После добави, че би направил същото отново, ако "някой ненормалник реши пак да сложи плоча".

Карбовски пък заяви, че също е бил на мястото.

"Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем. Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае", написа той.

Самосезиране

След като се разбра, че плочата е била разрушена, Асенова отиде на мястото и заяви, че това е повече от вандализъм.

"Да се бяха свързали с нас, след като не сме имали разрешение, без значение дали някакви глоби. Каквото и да е това, какво е. Това даже не е вандализъм. Това минава отвъд абсолютно всичко. Това е паметна плоча на 6 починали човека. Мисля, че преживяхме 8 месеца непосилни неща. Това какво е? Моля прокуратурата да се самосезира. Ако наистина има обективност в тази държава, има някакъв закон", заяви тя.