Слави Трифонов бутна паметната плоча на Петрохан. Майката на загиналия Златков поиска разследване

Лидерът на ИТН Слави Трифонов е разрушил паметната плоча, поставена от близките на загиналите в хижа "Петрохан" и край връх "Околчица". За това се похвали самият той в социалните мрежи. Трифонов пусна и снимка на бутнатия паметник, а журналистът Мартин Карбовски написа, че също е присъствал.
Няколко часа по-късно Ралица Асенова, майка на Николай Златков отиде на място и обяви пред БНТ и Нова телевизия, че е извършено престъпление. Тя поиска прокуратурата да се самосезира.
Без разрешение
Плочата бе поставена от Асенова и други роднини в началото на април. Тя се намира на разклона към пътя за хижата. Още тогава самата тя заяви, че нямат разрешение за поставянето ѝ, а и нямат намерение да искат такова. Аргументът ѝ бе, че достъпът до хижата, която е частна собственост, по онова време бе невъзможен. През април там все още се извършваха следствени действия.
"Нямаме разрешително за това и не смятаме да искаме такова от никого. Просто защото на нас не ни се разрешава да се качим до хижата, която вече повече от два месеца е блокирана и достъпът до нея е невъзможен. Ние не можем да поставим тази плоча в имота на нашите убити близки там. От друга страна, вече два месеца спрямо нас се извършват неправомерни действия по всякакъв начин. Нарушават се човешките ни права ежедневно – от кого ли не и от какви ли не официални лица. Затова смятам, че имаме пълното право да поставим плочата там, където решим", заяви на 8 април Асенова.
Така плочата бе поставена извън границите на частния имот. Досега нито една институция не е реагилирала, поне не публично. През последните дни обаче Трифонов призоваваше община Берковица да премахне плочата, тъй като била незаконна.
Ако трябва, ще го направя пак
Миналата седмица, след месеци мълчание, прокуратурата и МВР дадоха пресконференция, на която бе представена една от основните експертизи по разследването. Сред авторите ѝ е криминалният психолог Росен Йорданов, бивш служител на МВР, многократно участвал в събития на ГЕРБ.
Според експертното заключение лидерът на групата Ивайло Калушев е основният виновник за трагедията. Йорданов твърди, че Калушев е предизвикал самоубийствата в хижата, а след това лично е застрелял 23-годишния Златков и 15-годишния Алекс Макулев при Околчица. После сам е сложил край на живота си.
Йорданов твърди, че Клаушев е взел това решение, защото през последните месеци финансовата подкрепа за групата му намалявала. Освен това бил направен опит да бъде привлечено едно непълнолетно момиче. Баща ѝ обаче разбрал, че Калушев и останалите са предлагали на дъщеря му да участва в сексуални практики и ги заплашил, че ще подаде сигнал до МВР.
Още по темата:
Без доказан мотив, но с намек за сексуални посегателства. Властта не откри външна намеса в "Петрохан"
В сряда бившият шоумен и настоящ партиен лидер обяви, че е взел нещата в свои ръце и е разрушил плочата.
"Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан", написа той.
После добави, че би направил същото отново, ако "някой ненормалник реши пак да сложи плоча".
Карбовски пък заяви, че също е бил на мястото.
"Аз бях с него, както предупредих в последното ни живо предаване - ако не я махнете - ние ще я махнем. Държавата позволява извращения на паметта и истината. Някой трябва да ги спре. Нека всеки, който беше с нас си признае", написа той.
Самосезиране
След като се разбра, че плочата е била разрушена, Асенова отиде на мястото и заяви, че това е повече от вандализъм.
"Да се бяха свързали с нас, след като не сме имали разрешение, без значение дали някакви глоби. Каквото и да е това, какво е. Това даже не е вандализъм. Това минава отвъд абсолютно всичко. Това е паметна плоча на 6 починали човека. Мисля, че преживяхме 8 месеца непосилни неща. Това какво е? Моля прокуратурата да се самосезира. Ако наистина има обективност в тази държава, има някакъв закон", заяви тя.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
29 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Трябвало е да заличи цветната снимка без да бута паметника. По пътищата има хиляди паметници на загинали от катастрофи но никой не им бута паметниците.
Събирай да си купиш шепа съвест и щипка морал,ще ти трябват много някой ден
Що? Щото бутнал незаконна паметна плоча? Ами ако всеки реши да си слага паметни плочи където си реши в държавата?!
Махнал ги е от естетически съображения. Да бяха турили един пистолет над шареното перце поне, какъв е тоя меч.
Слави, Карбовски ... бахти лузърите.
Малко са хората с толкова Zловредно влияние върху обществото. С помоща на тъпоглавчо и карбовски мафията успя да чалгалиZира няколко поколения българи.
Оттук виждам барем 200 коментара..
Брат , поне някой ще вилнее.Твоят ще го препикават бездомните кучета само.Ако имаш късмет.
Пийни лексотанче , да не ти стане нещо.И изтрий пяната от устата.
Името на пед*фила убиец , редом до името на жертвите му..Перверзия някаква..Нищо чудно , че петроханци вкупом се възмущават.