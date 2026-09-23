Радев ще налага забрана на рекламата на хазарт

Премиерът Румен Радев обяви в сряда, че неговата партия ще въведе пълна забрана за рекламата на хазарт и ще се опита да ограничи хазарта в страната.

“Още днес за обществено обсъждане ще бъдат качени нови текстове. С тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора”, каза още той.

По думите му целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости.

“Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, която да достига до младите хора и децата”, каза Радев.

Единственото, което ще бъде запазено, е възможността хазартните компании да се рекламират в подкрепа на спорта чрез реклама на спортни екипи и съоръжения.

“Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че градовете и селата ни заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тези реклами. Въвеждаме нова философия, по която държавата ще облага хазарта“, обясни премиерът.

Управляващите ще задължат цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време.

"Съществено вдигаме и налога за онлайн хазарта, като създаваме и механизми част от приходите да се насочват към спорта и към образованието", допълнти той. "Прогресивна България" смята да задължи и всички чуждестранни хазартни оператори, които имат лиценз за работа в България, да регистрират финансовата си дейност у нас. "Който оперира на българския пазар и печели от него, ще се отчита тук, ще плаща данъци тук и ще подлежи на пълен контрол от българската държава", каза Радев.

Идеите на ПП и ДБ

Решението на Радев следва кампанията на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за пълна забрана на рекламата на хазарт.

ДБ и ПП смятат, че предишните поправки в Закона за хазарта от май 2024 г., които целяха да забранят рекламата в медиите, не са дали достатъчно ефективен резултат. Затова сега те първи поискаха пълната забрана за рекламата както в радиото, телевизията и печата, така също и в онлайн пространството, както и външната реклама на хазарт.

"Хазартът се е превърнал в епидемия. Приетите през 2024 г. промени въведоха сериозни ограничения, но те се заобикалят, не се спазват. Държавата бездейства по тяхното прилагане. Затова днес внасяме промени, с които да затворим всички вратички и да забраним рекламата на хазарт навсякъде и по всички начини", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов при представянето на законопроекта.

ДБ предлага забрана и за използването на кеш-терминали за зареждане на сметки за онлайн хазарт преди установяване на самоличността на потребителите. Забранява се и залагане чрез криптоактиви (криптовалути) чрез въвеждане на забрана на операторите на услуги за криптоактиви, аналогична на забраната за доставчици на платежни услуги.

Предвиждат се и мерки за ограничаване на незаконния хазарт: забрана за много големите онлайн търсачки да показват резултати на хазартни оператори, които нямат действащ лиценз. Предвижда се и НАП да извършва постоянен мониторинг за незаконна реклама.

ПП на свой ред предлага деца до 18-годишна възраст да не се допускат до букмейкърските пунктове за залози, тъй като в момента забраната важи за игралните зали и казина, но не и за т. нар. спортни барове.