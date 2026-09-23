Радев ще налага забрана на рекламата на хазарт

Премиерът Румен Радев обяви в сряда, че неговата партия ще въведе пълна забрана за рекламата на хазарт и ще се опита да ограничи хазарта в страната.
“Още днес за обществено обсъждане ще бъдат качени нови текстове. С тях ще бъде въведен много по-строг модел за регулиране на сектора”, каза още той.
По думите му целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и ограничаване на хазартните зависимости.
“Първата голяма промяна е в рекламата. Въвеждаме пълна забрана на рекламата за хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, която да достига до младите хора и децата”, каза Радев.
Единственото, което ще бъде запазено, е възможността хазартните компании да се рекламират в подкрепа на спорта чрез реклама на спортни екипи и съоръжения.
“Светлините по витрините на казината и игралните зали са толкова силни и предизвикателни, че градовете и селата ни заприличаха на Лас Вегас. Затова забраняваме и тези реклами. Въвеждаме нова философия, по която държавата ще облага хазарта“, обясни премиерът.
Управляващите ще задължат цялото игрално оборудване да се свързва с НАП в реално време.
Идеите на ПП и ДБ
Решението на Радев следва кампанията на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" за пълна забрана на рекламата на хазарт.
ДБ и ПП смятат, че предишните поправки в Закона за хазарта от май 2024 г., които целяха да забранят рекламата в медиите, не са дали достатъчно ефективен резултат. Затова сега те първи поискаха пълната забрана за рекламата както в радиото, телевизията и печата, така също и в онлайн пространството, както и външната реклама на хазарт.
"Хазартът се е превърнал в епидемия. Приетите през 2024 г. промени въведоха сериозни ограничения, но те се заобикалят, не се спазват. Държавата бездейства по тяхното прилагане. Затова днес внасяме промени, с които да затворим всички вратички и да забраним рекламата на хазарт навсякъде и по всички начини", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов при представянето на законопроекта.
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ДБ предлага забрана и за използването на кеш-терминали за зареждане на сметки за онлайн хазарт преди установяване на самоличността на потребителите. Забранява се и залагане чрез криптоактиви (криптовалути) чрез въвеждане на забрана на операторите на услуги за криптоактиви, аналогична на забраната за доставчици на платежни услуги.
Предвиждат се и мерки за ограничаване на незаконния хазарт: забрана за много големите онлайн търсачки да показват резултати на хазартни оператори, които нямат действащ лиценз. Предвижда се и НАП да извършва постоянен мониторинг за незаконна реклама.
ПП на свой ред предлага деца до 18-годишна възраст да не се допускат до букмейкърските пунктове за залози, тъй като в момента забраната важи за игралните зали и казина, но не и за т. нар. спортни барове.
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24 коментара
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Дошло е време архаичните "Игралните зали" да бъдат заменени с по-модерни форма на хаZарт. хаZартната мафия, която сложи гадев на чело на правителството се оказа особенно иновативна. Впрочем, това ще бъде единственото сфера в коятов гадеви ще бъдат иновативни.
Не бъркайте разчистването на конкурентите на една конкретна платформа за хаZарт и преструкторирането на биZнеса със забрана на хазарта или рекламирането му.
пак с хазартната терминология на льотчика: залагайте на дЭзертьора радЭф и на коленичещата пред врага главнокомандваща и.д.йотова - точно тия двамата "няма" да ви изоставят и "няма" да ви предадат ;-) /// Най-много да ви дрОгират внучето, но за това тепърва ще се усетите ;-)
А ограничаване на самия хазарт ?
..., а това радЭв-о намерение (от сферата и с терминологията на хазарта) аз сега ще го разтълкувам като за тьnu гласоподаватели на и.д.йотова и копЭйкин (като долните 3-4 yя): та!, значи!, това, което радев иска да каже е: 'тия, дето заложихте на мен, сте заложилли на куц кон и сега ше го дyxaте! и при това - конски... Вместо мойте билбордове да бехте чели тия, на които и досега пише "хазартът носи риск от развиване на зависимост"...' (((((-:
Организираната от дс посткомунистическа мафия мултигруп домъкна от майната си царО и веднага след това превърна България в огромно казино. Наистина ли вярвате, че сега когато наследниците им сложиха гадев за премиер точно той ще ограничава хазарта?
гадев продължава започнатото от мерZZавеца аZZен VaZZилев отстраняване на конкурентите на една електронна платформа за хаZZарт. Познайте коя!
Хазартното протеже Бербатов и Гюров са твърдо ПРОТИВ! Пороци до дупка БЕ! Путин и Радев са лоши, да живее само Партия Петрохан ( ПП ) !