Петролът поевтиня заради преговорите между САЩ и Иран

Цената на петрола започна да се понижава в сряда на фона на оптимизма за облекчаване на доставките след преговорите между САЩ и Иран.
Фючърсите на сорта Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар, с доставка през ноември понижиха цената си с 1,15 процента до 98,11 долара за барел.
Цената на американския лек суров петрол WTI, също с доставка през ноември, намаля с 1,75 процента до 88,94 долара за барел.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели „много добра среща“ с иранската делегация, която е продължила около три часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе „важно решение“ дали да сключи споразумение с Техеран или да „унищожи“ страната.
„Усилията на Пакистан за посредничество с Техеран също биха могли да намалят риска от по-широка ескалация“, заяви Паоло Брокардо, главен изпълнителен директор на частната дигитална банка „БанкПро“ (BankPro).
Цените на петрола също е малко вероятно да отбележат голям скок засега, добави той.
„През последните пет поредни сесии цената е спаднала с почти 12 процента, отстъпвайки отново от „зоната на интервенция“ над 100 долара, при която многократно наблюдавахме засилени усилия за установяване на мир от двете страни“, каза Брокардо.
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8 коментара
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Рай за спекулантите.
Вече не и смешно.
Терористите преговарят само за да отвлекат вниманието на врага, но никога не спазват договорките, освен когато са в техен интерес. Докато терористичният режим в Техеран е жив, нищо не може да се направи. САЩ е единствената страна, която може да го унищожи. Рано или късно ще им се наложи.
Американският " елит" ще се " договори" с иранските управници, тва беше ясно. Идеята е : постуор " възстановяване" на Иран, поемане на част от добива, логистиката и пласирането на нефта по борсите, където се препродава десетки пъти, дорде определени ора направят три гуши.. Едни ше напраят гуши, други ше се чудят на " неочакваните" обрати в близкия изток. През тва време Ойропа става все по - зависима от американското LNG:)))
Проблемът сега е, че Иран винаги ще смята пътя на петрола за свой приоритет.
С разбъзикването на Иран и арабите Тръмп постигна целта си да направи транспорта на петрол оттам до Европа около 2-3 пъти по-скъп (покрай южна Африка, нос Добра надежда) отколкото от Америка. Сега остава да възстанови инфраструктурата около новозаграбените (най-големи световни) венецуелски залежи на нефт и да започне да ни го продава. Въпрос на месеци или година-две. Та чалмите, хутите и подобни са част от "сделката" и играят в негов интерес.
Добри новини, че тая седмица ще трябва да зареждам бензин... :) Ще трябва да побързам преди иранците пак да ударят някой танкер и тов. трамп пак да започне да бълва празни заплахи, досъщ като някой айфончик...