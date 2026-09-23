Петролът поевтиня заради преговорите между САЩ и Иран

Цената на петрола започна да се понижава в сряда на фона на оптимизма за облекчаване на доставките след преговорите между САЩ и Иран.

Фючърсите на сорта Брент от Северно море, които са референтни за европейския пазар, с доставка през ноември понижиха цената си с 1,15 процента до 98,11 долара за барел.

Цената на американския лек суров петрол WTI, също с доставка през ноември, намаля с 1,75 процента до 88,94 долара за барел.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските представители са провели „много добра среща“ с иранската делегация, която е продължила около три часа. По-рано в речта си пред ООН Тръмп заяви, че предстои да вземе „важно решение“ дали да сключи споразумение с Техеран или да „унищожи“ страната.

„Усилията на Пакистан за посредничество с Техеран също биха могли да намалят риска от по-широка ескалация“, заяви Паоло Брокардо, главен изпълнителен директор на частната дигитална банка „БанкПро“ (BankPro).

Цените на петрола също е малко вероятно да отбележат голям скок засега, добави той.

„През последните пет поредни сесии цената е спаднала с почти 12 процента, отстъпвайки отново от „зоната на интервенция“ над 100 долара, при която многократно наблюдавахме засилени усилия за установяване на мир от двете страни“, каза Брокардо.