Демерджиев пусна сигнал до НАП за проверка на Пеевски

Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на данните за разходите на Делян Пеевски и произхода на парите му, съобщи МВР.

Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски в петък, отразени на официалния сайт на ДПС. В съобщението е записано, че Пеевски и неговото семейство само си е плащало за полетите с частния самолет до Дубай.

“Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети“, твърди Пеевски, цитиран от ДПС.

В края на миналата седмица Демерджиев обяви, че Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, и двамата санкционирани за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ, са свързани с фирми за мантинели, като "дружества касички" са отклонявали обществени средства към тях.

Проблемът с мантинелите попадна във фокуса на общественото внимание след серия тежки катастрофи приключили със смърт и скандална обществена поръчка за близо 500 млн. евро.

След разследването на МВР и службите за сигурност се твърди, че са установени сериозни нарушения при доставките на мантинели.

Иван Демерджиев обясни механизма, по който е отклоняван обществен ресурс. Част от средствата се отклоняват към дружество без никакви дейност, което Демерджиев нарече "дружество касичка". "То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро", каза Демерджиев.

Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.

Самият Пеевски веднага обясни, че тези твърдения са неверни, а Демерджиев моментално пусна искането за данъчна проверка. Министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи.

В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.

Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, съобщава МВР.