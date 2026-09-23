Демерджиев пусна сигнал до НАП за проверка на Пеевски

Вътрешният министър Иван Демерджиев е изпратил до Националната агенция по приходите сигнал с искане за проверка на данните за разходите на Делян Пеевски и произхода на парите му, съобщи МВР.
Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски в петък, отразени на официалния сайт на ДПС. В съобщението е записано, че Пеевски и неговото семейство само си е плащало за полетите с частния самолет до Дубай.
“Казвам го ясно - за всичко имам документи. Аз и моето семейство сме платили моите полети“, твърди Пеевски, цитиран от ДПС.
В края на миналата седмица Демерджиев обяви, че Пеевски и депутатът от ГЕРБ Владислав Горанов, и двамата санкционирани за корупция по глобалния закон "Магнитски" от САЩ, са свързани с фирми за мантинели, като "дружества касички" са отклонявали обществени средства към тях.
Проблемът с мантинелите попадна във фокуса на общественото внимание след серия тежки катастрофи приключили със смърт и скандална обществена поръчка за близо 500 млн. евро.
След разследването на МВР и службите за сигурност се твърди, че са установени сериозни нарушения при доставките на мантинели.
Иван Демерджиев обясни механизма, по който е отклоняван обществен ресурс. Част от средствата се отклоняват към дружество без никакви дейност, което Демерджиев нарече "дружество касичка". "То е генерирало паричен ресурс, който е послужил за заплащането на 36 полета на депутата Делян Пеевски, като сумата е над 5 милиона евро", каза Демерджиев.
Той допълни, че въпросното дружество е собственост на бащата на българския посланик в Обединените арабски емирства.
Самият Пеевски веднага обясни, че тези твърдения са неверни, а Демерджиев моментално пусна искането за данъчна проверка. Министърът очаква НАП да провери действителния размер на извършените от Пеевски плащания за самолетни полети и други свързани с тях разходи.
В сигнала си министър Демерджиев посочва още, че трябва да бъде извършена и проверка дали средствата представляват доходи, подлежащи на деклариране и облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, дали те са извършени лично или са заплатени от трето лице.
Целта е да бъде установен действителният размер на плащания за самолетни полети, както и да бъде проверен произходът на тези средства и да се направи съпоставка между установените разходи, имущественото състояние и декларираните доходи за съответните данъчни периоди, съобщава МВР.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.
6 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Дъртият мазен корупционер - "Бях точен с парите" ни е много ясен. Че е мазен рисофилистик от партията на русофилистика! ;)
Клоун. Сезирал НАП. Имитация на дейност с прехвърляне на отговорност.
Кирчо поне арестува Мутрата. Демерджиев нищо не може да направи докато мафията в НАП и Прокуратурата не бъде разбита.
Че няма се бори с нещастната Мутра Баце, я?! Прасчо е по- велик от Бойко и е Владетел на Територията! Кой е Бойко? Солташак на ЕНП и Фройлайн Урсула! Пеефски е Мастъ енд Къмандъ!
Дъртият мазен корупционер - "Бях точен с парите" ни е много ясен. Но му прощаваме защото се е опълчил да се бори с Прасчо Магнитски! ;)
Тоя си подритва трудовата книжка, като се заяжда с Владетеля на Територията. Пеефски притежава държавата, човешкия й и материален ресурс. Даже тоя нещастник е на служба " министър", благодарение на благосклонния Владетел! Днеска е министър, утре е на борсата безработен! Взимайтъ съ у ръки, ей!