ЕК предлага край на обществените поръчки само по най-ниска цена

Европейската комисия предлага голяма промяна в правилата за обществените поръчки, с която качеството да има задължителна тежест при оценяването на офертите.

Според предложението обществените поръчки по правило трябва да се възлагат въз основа на най-доброто съотношение между цена и качество. Критериите за качество трябва да имат тежест от най-малко 30% от общия брой точки.

При договори, които по своя характер са трудоемки, минималната тежест на критериите за качество ще бъде 50%.

Предложението е част от новия Законодателен акт за обществените поръчки, представен от Комисията на 9 септември.

Законът обаче оставя и вратика. Прагове няма да се прилагат, ако възложителят може да гарантира необходимото качество чрез техническите спецификации, условията за изпълнение на договора или комбинация от тези инструменти с критериите за възлагане.

В предложението на Европейската комисия изрично са посочени критерии, свързани с околната среда, социалните изисквания, иновациите, европейските предпочитания, сигурността и устойчивостта, както и разходите за целия жизнен цикъл на продукта или услугата.

Новият регламент ще замени трите действащи директиви на ЕС от 2014 г. – за обществените поръчки, за възлагането на обществени поръчки от субекти, работещи в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, както и за концесиите.

Предложението предвижда единен регламент, който да се прилага пряко във всички държави членки. То е част от процедура 2026/0265 и предстои да бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Европейската комисията предлага и промени в процедурите за възлагане като идеята е те да бъдат опростени.

Има предвидена специална "иновационната процедура". При нея предложението предвижда възложителят да започва с определяне на обществено или социално предизвикателство, вместо предварително да описва конкретния иновативен продукт, който трябва да бъде разработен. Преди обявяването на процедурата се предвижда пазарна консултация.

След консултацията възложителят ще формулира окончателното предизвикателство и минималните функционални изисквания. Процедурата включва оценка на иновативните предложения, последващо тестване, валидиране и оценка на решенията.

Предложението предвижда новите правила да започнат да се прилагат две години след влизането на регламента в сила.

Европейската комисия посочва, че целта на реформата е да се опростят правилата за обществените поръчки и да се засили използването им за стратегически инвестиции, включително чрез по-голямо значение на качеството, екологичните и социалните изисквания, иновациите, сигурността и устойчивостта.