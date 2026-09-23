Американски F-16 се разби в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край авиобазата “Шпангдалем“ в западната част на Германия, като пилотът е успял да се катапултира и е оцелял.
Инцидентът е станал във вторник следобед, около 14:30 часа местно време. Самолетът е бил на въоръжение в 52-ро крило на ВВС на САЩ, базирано в “Шпангдалем“.
Машината е паднала на голф игрището на базата, разположено под трасето за заход към една от пистите. Полетът е бил тренировъчен, а изтребителят е бил в близост до пистата при инцидента, предава „Ройтерс“.
След катастрофата над района се е издигнал гъст черен дим, а към мястото са били изпратени пожарни, медицински и други аварийни екипи.
Местни жители са съобщили, че са видели самолета да губи бързо височина, след което последвал взрив и голям стълб дим.
Пилотът е с наранявания и е бил откаран в болница. По предварителна информация падането на самолета може да е причинено от сблъсък с птица.
"Шпангдалем“ е една от ключовите американски военни бази в Европа. Там е разположено 52-ро крило, включително 480-а изтребителна ескадрила, която оперира с F-16 и изпълнява задачи в подкрепа на операциите на ВВС на САЩ и НАТО.
В базата работят около 5000 военнослужещи и цивилни служители, а американското военно присъствие в района датира от 50-те години на 20 век.
Няколко дни преди това друг F-16 се разби по време на тренировъчен полет в северната част на щата Мичиган, САЩ, като и в този случай пилотът е успял да се катапултира.
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4 коментара
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Еднодвигателните самолети са много рискови. За 1 седмица падат 2 самолета f-16. F-16 е наследник на f104 старfighter на когото прякора беше видовмейкър . Преведено от английски производител на вдовици.
Не знам как е там, но в "родната казарма" игрището щеше да е само за офицерите. Редниците само носят топките. И то послушните редници, защото за другите има по-гадна работа! :)
Пише че голф игрището е вътре в базата, тоест не е за богаташи, а за разположените там военослужещи. Голфът е странна игра, неразбираема за такива като мен. Но оказва се далеч не се играе само от богаташи като по филмите. :)
На голф игрището баш там му е мястото. Богаташите уж капризни, обичат славеи да им църкат.