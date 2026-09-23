Американски F-16 се разби в Германия

Американски изтребител F-16 се разби край авиобазата “Шпангдалем“ в западната част на Германия, като пилотът е успял да се катапултира и е оцелял.

Инцидентът е станал във вторник следобед, около 14:30 часа местно време. Самолетът е бил на въоръжение в 52-ро крило на ВВС на САЩ, базирано в “Шпангдалем“.

Машината е паднала на голф игрището на базата, разположено под трасето за заход към една от пистите. Полетът е бил тренировъчен, а изтребителят е бил в близост до пистата при инцидента, предава „Ройтерс“.

След катастрофата над района се е издигнал гъст черен дим, а към мястото са били изпратени пожарни, медицински и други аварийни екипи.

Местни жители са съобщили, че са видели самолета да губи бързо височина, след което последвал взрив и голям стълб дим.

Пилотът е с наранявания и е бил откаран в болница. По предварителна информация падането на самолета може да е причинено от сблъсък с птица.

"Шпангдалем“ е една от ключовите американски военни бази в Европа. Там е разположено 52-ро крило, включително 480-а изтребителна ескадрила, която оперира с F-16 и изпълнява задачи в подкрепа на операциите на ВВС на САЩ и НАТО.

В базата работят около 5000 военнослужещи и цивилни служители, а американското военно присъствие в района датира от 50-те години на 20 век.

Няколко дни преди това друг F-16 се разби по време на тренировъчен полет в северната част на щата Мичиган, САЩ, като и в този случай пилотът е успял да се катапултира.