ЕК е загрижена за изгонването на италиански журналист от Сърбия

Европейската комисия е изразила загриженост относно решение на сръбските власти да откажат на италианския журналист и изследовател за свободата на медиите Масимо Морати да работи на територията на Сърбия и да я напусне заради "неприемлив риск за националната сигурност", съобщи сръбската редакция на радио "Свободна Европа".
Масимо Морати живее в Сърбия от 2022 г. и работи за италианската организация Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), партньор на Mediapool.
В началото на септември той получи документ, изискващ напускането му на страната, след което са отхвърлени документите му за временно пребиваване.
Колегите му от медиите, с които работи - Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT), Европейската федерация на журналистите и Механизма за бързо реагиране за свободата на медиите, твърдят, че сръбските власти не са представили конкретни причини за решението.
Те смятат, че е възможно случаят да е свързан и с работата му върху човешките права, свободата на медиите и репортажите му за обществено-политически събития в Сърбия.
Сръбските власти все още не са отговорили на медийните запитвания по темата.
Според последния доклад на неправителствената организация "Фрийдъм Хаус" (Freedom House) Сърбия е страната с най-голям спад в свободата на словото през 2025 г. Тази година страната изгуби три точки, "след като властите отвърнаха с намаление на заплатите и трудовите договори на лекторите и преподавателите, които участваха в масовите протести, водени от студентите", припомня БТА.
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2 коментара
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Ти рониш сълзи само за русийката и съюзниците и от Северна Корея и Иран!
Ох, пророних сълза за ЕС