Посланичката на Португалия у нас е починала внезапно

Посланикът на Португалия у нас Ана Мария Рибейро да Силва е открита мъртва в дома си в столичния квартал "Лозенец", съобщи "24 часа". Информацията е потвърдена от Министерството на външните работи.

Нейни служители са се притеснили, след като тя не се появила на работа, и са подали сигнал.

Предполага се, че 66-годишната дипломатка е починала внезапно, най-вероятно от инфракт. Следи от насилие не са установени. Към момента няма официално съобщена окончателна причина за смъртта ѝ.

Ана Мария Рибейро да Силва беше извънреден и пълномощен посланик на Португалия в България от началото на 2021 г. Преди това е оглавявала португалската дипломатическа мисия в Словакия.

По професия Ана Мария Рибейро да Силва беше юрист, дипломирала се е в Лисабонския университет. Работила е още в Париж, Хелзинки, Москва и Виена. В родината си е била съветник на португалския външен министър и на председателя на парламента.

Министерство на външните работи на България е информирано от португалска страна за смъртта на посланика по установен дипломатически ред.

Външното ни министерство оказва необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции, съобщават от институцията.